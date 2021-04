Candidatos, en la mira: uno detenido, otro más amenazado

TIHUATLÁN Ver.- Tras la zozobra que provocó la mañana de este miércoles el supuesto secuestro de Gregorio Gómez Martínez, exalcalde y actual candidato a la alcaldía de Tihuatlán por el PRD, se confirmó que fue detenido y trasladado a la Subsede de la Fiscalía General del Estado en Tuxpan, aunque aún se ignoran los señalamientos que pesan en su contra.

Abogados de Gómez Martínez confirmaron lo anterior y seis empleados, que presenciaron la detención del expresidente de Tihuatlán, dieron los pormenores del hecho.

ABOGADOS: TODO TRANSCURRIÓ DE MANERA VIOLENTA E ILEGAL

El personal que labora en el establecimiento de “Goyo Gómez” señaló que varias personas encapuchadas, que portaban armas de grueso calibre, irrumpieron en el lugar, ubicado en la colonia Plan de Ayala, en Tihuatlán, donde también se encuentra el domicilio del hoy detenido, para intervenirlo, supuestamente sin presentar alguna orden o notificación, golpeándolo e insultándolo para llevárselo a la fuerza y subirlo a una camioneta color blanco.

Los abogados destacaron que su cliente fue trasladado a la Subsede de la Fiscalía General del Estado en la zona norte del Estado de Veracruz, ignorándose el motivo por el cual fue privado de su libertad, destacando que dicha detención se llevó a cabo de forma ilegal, toda vez que, exponen, no existió una orden de aprehensión emitida por un juez competente, violando con ello sus garantías individuales y derechos humanos.

Por otra parte, alrededor de 40 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaron un cateo en el establecimiento, ante lo cual los abogados de Gómez Martínez apuntaron que dichos elementos estaban procediendo ilegalmente, ya que no contaban con una orden para efectuar el allanamiento y esas diligencias, yendo en contra de lo establecido ante la ley.

Subrayaron que ello puede derivar en pruebas ilícitas, “por mucho que busquen y siembren, todas las acciones y actuaciones que efectúen no están amparadas por la orden de un juez del Estado o de Distrito, son pruebas ilícitas, por lo que deberán ser desechadas”.

Es por ello, dijeron los abogados, que al lugar asistió un notario, para dar fe de las diligencias que estaban realizando los policías estatales, los cuales, junto con los que realizaron la detención de Gregorio Gómez Martínez, serían llamados a declarar.

Gregorio Gómez Martínez fue alcalde de Tihuatlán en el periodo 2014-2017, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, el cual también decidió abanderarlo para contender por el mismo cargo en las próximas elecciones del 6 de junio.

DE DUEÑO DE REFACCIONARIA A ALCALDE

Horas después de haberse dado a conocer la privación de la libertad de Gregorio "N", precandidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, autoridades confirmaron que se trató de una detención. Con esto, el exalcalde se convierte en el segundo perredista apresado en menos de un mes luego de que el pasado 13 de marzo, el exsecretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes (2016-2018), Rogelio "N" , fuera detenido en Tuxpan.

Pero, ¿quién es Gregorio "N"? El político es originario de Acaxochitlán, municipio de Hidalgo. En la década de los 90 llega al municipio de Tituatlán y se estableció en la colonia Plan de Ayala y funda un negocio dedicado a la compra y venta de autopartes.

En 1999 comenzó su carrera política participando activamente en el Consejo Ejidal de Plan de Ayala, entre otros patronatos, destacando que en el 2008, formó parte del Comité Municipal del PRI en Tihuatlán. Posteriormente, en el 2013, se incorporó al PRD, en donde obtuvo la candidatura a la presidencia municipal, elección que ganó.

El 1 de enero del 2014 rinde protesta como alcalde para el periodo 2014-2017. Durante el periodo de su gobierno, Tihuatlán se vio afectado colateralmente por la ola de violencia de azotó al municipio de Poza Rica, en donde diversas bandas delictivas sostuvieron una férrea lucha por el poder en la “plaza”, ocupando el territorio tihuateco como tiradero de cuerpos de los rivales ejecutados. Se reportaron también incremento en los índices del delito de huachicoleo y robo de automóviles en la región.

Fue durante este periodo que desaparece la Policía Intermunicipal, la cual era encargada de la seguridad en la zona conurbada Poza Rica- Coatzintla- Tihuatlán, por órdenes del entonces Gobernador, Javier Duarte de Ochoa, a causa de la posible colusión de ésta corporación con el crimen organizado. De esta forma, el municipio se quedó sin elementos policíacos para brindar protección a la ciudadanía, dejando a los tihuatecos a merced del hampa.

Después de concluir su periodo como alcalde, Gregorio "N" fue candidato a la Diputación Federal por el V Distrito de Poza Rica, por la Alianza PAN-PRD, en las elecciones del 2018, perdiendo ante la candidata de Morena, Raquel Bonilla Herrera.

Desde entonces, Gregorio "N", se dedicó a su negocio, y a realizar diversas actividades altruistas a través de su Fundación “Ayudar a los Niños, Hoy y Siempre”. El pasado 28 de marzo, el perredista fue electo por el pleno de su partido para buscar nuevamente la presidencia municipal de Tihuatlán.

AMENAZAN A ASPIRANTE

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, dio a conocer que la mañana de ayer el aspirante a la alcaldía de Carlos A. Carrillo, Onan Hernández López, recibió amenazas en su vivienda con las que se le pidió que se retire de la contienda electoral.

Ayer el aspirante a la presidencia municipal de Carlos A Carrillo reportó al Comité Directivo estatal del PRI que personas desconocidas intentaron entrar a su vivienda y, además, lo habrían amenazado de muerte.

Al respecto en un mensaje enviado desde Coatzacoalcos, el representante del partido tricolor pidió al Gobierno del Estado garantizar la seguridad para todos los candidatos.

Le hago un exhorto al Gobierno de Veracruz, hoy por la mañana recibí una llamada de nuestro candidato a la presidencia municipal de Carlos A. Carrillo de que fue agredido en su propiedad, lamentablemente con mensajes en los que le piden que se retire de la contienda.

Ramírez Marín mencionó además que preocupa el clima de violencia que se vive en la entidad, sobre todo en contra de quienes están vinculados a las actividades políticas.

ALCALDE PIDE LA INTERVENCIÓN DEL EJÉRCITO

Al asegurar que no ha tenido comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública, el alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, solicitó la intervención del Ejército Mexicano en su municipio.

La madrugada del pasado martes sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra su vivienda en más de 20 ocasiones.

Al respecto, el edil consideró que es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, ya que el hecho causó alerta en la población que, en estos momentos, necesita sentirse segura.

Estamos pidiendo la protección al Ejército, al Batallón de Infantería para que nos apoyen con vigilancia, con rondines en nuestro municipio y con ello podemos inhibir cualquier hecho delictivo que pueda darse, hemos solicitado apoyo al Ejército.

Destacó que no ha existido acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que la seguridad está dada con los elementos municipales.

"No hemos tenido acercamiento con Seguridad Pública del estado para ver algún tema de apoyo o resguardo para nuestro municipio, los que siguen visitando por el momento es el ejército y nuestra policía”, expuso. Aunque aseguró que no tiene enemigos porque no ha recibido amenazas de ningún tipo, dijo que sí teme por lo que pudiera pasarle a él o su familia.

Mencionó que presentará de manera formal la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, tras haber recabado la información que consideró pertinente y que, expuso, puede servir para la realización de las investigaciones correspondientes.

