Caravana migrante llega a Jesús Carranza; Veracruz está listo: Atención a migrantes

El estado de Veracruz está preparado para el paso de la caravana migrante afirma el director general de Atención a Migrantes del estado, Carlos Enrique Escalante Igual, quien rechaza que se les esté criminalizando como lo afirmara Irineo Mujica Arzate, autodenominado líder.

Negó que el Instituto Nacional de Migrantes (INM) esté criminalizando a quienes participan de esta caravana pues considera que el “único criminal” Mujica Arzate.

“El único criminal es el que los trae, no tengo el gusto de conocerlo, pero es una persona que no le interesa el bienestar de los migrantes que vienen porque sabiendo que se les está dando una visa humanitaria, cómo los pone a caminar en la carretera, a niños, a familias, mujeres embarazadas, el único criminal es él porque el Instituto Nacional de Migrantes me ha asegurado y he visto cómo les entrega las tarjetas de visitante, no sé qué es lo que pretende, posiblemente que su negocio se les puede venir abajo”.

Son cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración resguardando su paso y ofreciéndoles la Visa Humanitaria; subraya que los elementos de seguridad no buscan en ningún momento prohibir el paso de migrantes pues su intención es que dejen las caravanas y dejen de arriesgarse.

“Que quede claro, el migrante que viene no es nuestro enemigo, tenemos que cuidarlo, y si vienen con menores, con niños, si vienen familias completas tenemos que cuidar esas familias, ya están aquí y tenemos que actuar en consecuencia en bien de ellos”.

Subraya que el estado de Veracruz está preparado para el paso de migrantes dado que la instrucción es preservar los derechos humanos y cuidar su andar por la entidad.

Refiere que en este momento la caravana está integrada por cerca de 320 personas de las 3 mil que empezaron en Tapachula, Chiapas puesto que varios han ido desistiendo y otros, han aceptado la “tarjeta de visitante” con una vigencia de un año.

“Con esto ellos pueden dejar la caravana, tomar un autobús y dirigirse a donde quieran, en caso de que no, continúan con la caravana, tenemos la noticia de que han desistido varios y han tomado esta opción”.

Acusa que la persona que encabeza la caravana los “trae baja las inclemencias del sol, de la lluvia, vienen mujeres, niños, y ya están llegando a Jesús Carranza y nosotros ya tenemos al personal de la Secretaría de Salud esperándolos a que lleguen para poder, el que lo necesite y así lo permita, darles la atención médica porque ya vienen cansados y muy molestos con su guía porque les ha engañado, les ha prometido que van a recibir un trato especial en Estados Unidos y se están dando cuenta que eso que les ofreció no es verdad y que han tenido que caminar mucho”.

De manera general, precisa que el número de migrantes que atraviesa por el estado ha incrementado en comparación con el año pasado por la pandemia por Covid-19, aunque a esta fecha se ha reanudado. Explica que, según los datos del INM al mes, se tiene registro del paso de 3 mil 500 migrantes o un promedio de 120 al día provenientes de países como Honduras, Guatemala y El Salvador.

“El paso es constante y es el mismo que ha habido siempre en el estado (…) las acciones son las mismas, gobierno del estado ha estado muy al pendiente de que no se cometan atropello en contra de ellos”.