Carnaval de Coyolillo, entre el festejo y la discriminación

Coyolillo, Actopan, Ver.- El racismo continúa incluso dentro de la comunidad de Coyolillo que fue fundado por esclavos africanos. Y es que cuando un joven sale a estudiar la universidad, vive la discriminación por ser negro, por su forma de hablar o expresarse.

El presidente de la organización “Risueños” de Coyolillo Omar Octavio López López señaló que esa situación sigue arraigada en la comunidad lo que es necesario modificar.

Yo recuerdo mucho cuando fui a la universidad y no era un racismo muy directo pero había burlas por la forma de hablar, por mi forma de expresarme y yo creo que actualmente está muy arraigado el racismo tanto en la comunidad como allá fuera

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Consideró que hace falta mucho trabajo para que esa situación cambie y la comunidad sea totalmente libre pues además tampoco existe apoyo del gobierno, “nuestra comunidad está abandonada”.

El carnaval

Coyolillo está viviendo una de sus fiestas más significativas pues atrae turistas de todas partes del mundo. Anteriormente los pobladores eran obligados a trabajar todos los días a excepción del día del carnaval. Por ello, los lugareños festejan con máscaras y vestidos florales por toda la ciudadanía lo que capta la atención de todos los visitantes.

Para nosotros el Carnaval significa este paso de la esclavitud a la libertad porque para nosotros representa esta parte de ser libres. Nuestros fundadores fueron africanos que fueron esclavizados con trabajos pesados, entonces el Carnaval de nuestro pueblo es el símbolo de la libertad

Local Esta semana, sólo un día de clases tendrán los niños

Resalta de ese evento las comparsas de disfrazados con sus trajes típicos. Estos son confirmados por una túnica, una capa de retazos de ropa, un penacho de gorros con papel crepé y una máscara de toro.

Ángeles Sarahí López Zaragoza tiene 18 años y es la reina del Carnaval de Coyolillo de lo que dijo sentirse orgullosa. Nació en Estados Unidos y aunque en su comunidad “todos son iguales y se tratan igual”, en aquel país por no verse como ellos, “a veces te quieren hacer menos”.

Para mí es un orgullo grandísimo, me encanta mucho mi pueblo porque está muy unido y eso es lo que en Estados Unidos no hay, esa unión, esa calor de familia, de sentirte junto con alguien y pues sí, aquí siempre te van a invitar a comer, a todas partes y todas las cosas que hagan, yo soy afromexicana y me siento muy feliz