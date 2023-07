Cruz Roja brindó 82 atenciones en fin de semana de Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.-El Carnaval de Veracruz dejó 82 atenciones médicas tanto en el área de paseos como en la macroplaza del malecón durante el fin de semana, reporta el coordinador del área de socorros y desastres de la Cruz Roja Mexicana, David Zebadua Escalante.

Afirmó que se trató de servicios que no requirieron de traslado ni mucho menos hospitalización. Detalla que de las atenciones brindadas, 12 fueron por golpes de calor y el resto por tomas de signos vitales, curaciones menores e intoxicación etílica.

¿Qué recomienda la Cruz Roja a asistentes al Carnaval de Veracruz?

El paramédico recomienda a quienes asistan a los desfiles del Carnaval y a los conciertos masivos a que se mantengan hidratados y en lugares de sombra para evitar afectaciones por las altas temperaturas.

“Llevamos sobre 40 por día, calculamos que hoy sea lo mismo, nada de gravedad afortunadamente. Tebemos 10 ambulancias, dos motocicletas y son 70 elementos que están a lo largo del desfile y además los de la macroplaza, hemos tratado de no descuidar a la ciudadanía; (sobre recomendaciones) no tomar alcohol, sería la más importantes, mantenerse bien hidratado, estar en lugares frescos, no expuestos al sol y sobre todo a los que traemos vehículos que tengan mucho cuidado, porque el turista no sabe la preferencia de las vialidades".

El coordinador menciona que, hasta el momento, no se han registrado incidentes relacionados con riñas o violencia que hayan tenido consecuencias graves.

Además, la Delegación Veracruz de la Cruz Roja Mexicana cuenta con 10 unidades ubicadas estratégicamente a lo largo del bulevar donde se llevan a cabo los desfiles del Carnaval.

También disponen de 10 motocicletas para brindar atención médica de emergencia, las cuales realizan recorridos constantes.

En cuanto a las atenciones en los eventos masivos, Zebadúa Escalante informa que en la macroplaza se encuentran disponibles 4 ambulancias y 2 motocicletas. En este sentido, la Cruz Roja Mexicana está preparada para responder rápidamente a cualquier situación que requiera atención médica.

Para finalizar el coordinador del área de socorros y desastres de la institución David Zebadua Escalante, agregó que este fin de semana atendieron siete reportes de accidentes vehiculares los cuales fueron hechos aislados y no tuvieron relación al operativo del carnaval, por fortuna se trató de incidentes menores.