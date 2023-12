Ante caos vial, Capufe deberá optimizar casetas para agilizar vialidad

El pleno del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a implementar las acciones necesarias para agilizar el tráfico vehicular en las casetas de peaje de su competencia instaladas en el estado de Veracruz.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Congreso Local, la secretaria de la Mesa Directiva, Arianna Ángeles Aguirre, dio lectura al documento firmado por la Junta de Coordinación Política, integrada por los legisladores Juan Javier Gómez Casarín, de Morena; Enrique Cambranis Torres, del PAN y Anilú Ingram Vallines, del PRI.

El proyecto establece que la situación que impera en diversos caminos y autopistas de la entidad, a raíz del excesivo tránsito que se genera en las casetas de peaje operadas por Capufe, hace necesario optimizarlas para que ofrezcan un mejor servicio.

"Uno de los principales problemas con los que lidian los usuarios de las carreteras de cuota es que las casetas de cobro no funcionen adecuadamente o no hagan al máximo de su capacidad. Derivado de dicha ineficiencia con que suelen operar dichas casetas, se ocasionan largas filas de espera, lo que trae consigo no solo que la circulación se haga más lenta, sino que termina afectando distintas zonas cercanas a ella por el tránsito aglomerado", sostiene.

Incluso, la carga vehicular que se forma al no otorgar un buen servicio en las casetas de cobro de las carreteras ha ido en aumento y son cada vez más los usuarios que muestran su descontento, agrega.

"México cuenta con una superficie territorial de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y una población que supera los 126 millones de habitantes, desplazándose la mayoría de ellos a través de la infraestructura carretera del país, siendo el transporte carretero y vehicular el principal medio de comunicación para los ciudadanos", según el documento.

Se convocó para la Octava Sesión Ordinaria para las 13 horas del próximo 21 de diciembre

Además, se establece que a través de esa movilidad se detonan actividades que generan desarrollo comercial, industrial, tecnológico y financiero, así como se mejora la distribución oportuna de bienes y servicios, sin omitir que se promueven la cultura y el turismo en beneficio de la nación.

Por ello, es importante revisar y subsanar las fallas que se han presentado en el cobro de peaje de las carreteras y puentes de cuotas ubicados en el estado de Veracruz con tal de otorgar al usuario un mejor servicio.

Tras su aprobación, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Esther Martínez Sánchez, ordenó emitir el acuerdo correspondiente y notificar a las partes involucradas, además de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Además, se convocó para la Octava Sesión Ordinaria para las 13 horas del próximo 21 de diciembre.