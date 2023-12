¡Caro y tardado! Moverse en Xalapa es un reto; remarcan usuarios y taxistas

En Xalapa, usuarios del servicio de taxi afirman que en los últimos meses hay un malestar generalizado, pues entre el tráfico, el abuso en tarifas de algunos choferes y las obras públicas, cada vez es más difícil, tardada y cara la movilidad por ese medio de transporte.

“En Xalapa, tal pareciera que el usuario debe coincidir con el taxista. Se para, le dices a dónde vas y si no le conviene te contesta que no le queda, que no va para allá o ya va a entregar”, dice el profesor Martín Sepúlveda.

Local Falta de cultura vial genera caos y embotellamientos

“Dan servicio a modo, solo quieren estar en la zona donde no hay tráfico y si te llevan, te elevan el precio”, asegura Corolina Torres, quien se traslada de Las Trancas al centro de Xalapa para vender alimentos.

“Regularmente del centro a Las Trancas se cobra 80-90 pesos, pero ahorita se les pide 100 y hay algunos que hasta 120, pero no los pagan, entonces mejor desde un principio les decimos cuánto o mejor no nos movemos”, declara Luis, con 33 años de brindar servicio.

Usuarios del servicio de taxi afirman que en los últimos meses hay un malestar generalizado | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Taxistas consultados explican que no les conviene hacer una carrera del centro a Ánimas, a la Central de Abasto, a Las Trancas o Rébsamen, no por la distancia sino por el gasto de gasolina y la pérdida de tiempo de hasta dos horas.

Apuntan que entre las 8 y las 9:30, las 14 y 16, y pasadas las 18 horas, el tráfico se hace más pesado hacia la salida Xalapa-Veracruz, hacia Arco Sur-Rébsamen y Jardines.

Además, hacia Lázaro Cárdenas a la altura de Urban Center, y hacia Ruiz Cortines, por el Centro de Alta Especialidad, donde además reportan “mucho lodo”.

La gran mayoría de los taxistas coincide en que hay un gasto extra de gasolina, más el tiempo invertido. Declaran entender el enojo de las personas pero justifican que son muchos quienes les trabajan a los dueños de las placas y unidades.

“Tenemos que sacar 300 de la cuenta diaria para el patrón más lo de la gasolina; de 13 litros son casi los 300, pero para que salga para nosotros echamos unos 500-600 pesos de gasolina. No podemos perder dos horas por una corrida de 70 pesos”, declara Omar, un joven de 27 años, padre de dos hijos.

La gran mayoría de los taxistas coincide en que hay un gasto extra de gasolina, más el tiempo invertido | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Él afirma que incrementa el costo de las corridas: “Yo sí me paro y antes de que se suban les pregunto a dónde van y les digo cuánto será, tomando en cuenta el horario. No hay otra manera de trabajar ahorita”, sostiene.

María Luisa García, quien utiliza el servicio por tratamiento médico, dos veces a la semana, dice comprender lo del tráfico y la gasolina pero opina que sí hay quienes abusan.

“De Las Fuentes a la clínica 66 me han llegado a pedir 150-180 pesos. Eso es pasarse de listos porque aparte las unidades están en malas condiciones”, expresa.

Algunos dicen comprender lo del tráfico y la gasolina pero opinn que sí hay quienes abusan | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

¿Cuánto cuesta un servicio de taxi dentro de la ciudad de Xalapa?

La tarifa mínima tiene un costo de 35-40 pesos; del centro a colonias como Emiliano Zapata, Revolución, Campo de Tiro, Luz del Barrio y entrada a la Veracruz, el costo es de entre los 60 y 80 pesos. Los términos medios los cobran entre 45 y 55 pesos.

Algunos choferes dicen sentir enojo porque no pueden hacer servicios colectivos: “Eso nos ayudaría a todos pero la multa es de cinco mil pesos. Y como en todo, sí hay mochadas, nada más hay que ir a la ‘Crystal’ o a El Castillo para ver cómo ahí no pasa nada con los que ya tienen sus acuerdos”.