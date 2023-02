Titular de SSP asegura que su esposa no es "aviadora"

Emiliano Zapata, Ver.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, afirmó que son falsas las acusaciones hechas por el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, quien señaló que la esposa del funcionario es “aviadora” en el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores en Tabasco.

En entrevista, tras la conmemoración del CX aniversario de la creación del Ejército Mexicano que se realizó en las instalaciones del 63 Batallón de Infantería, ubicado en El Lencero, el funcionario estatal consideró que dichas acusaciones son parte de una campaña de desprestigio en su contra.

“Es totalmente falso, es parte de una campaña, yo creo, de desprestigio, mi esposa no es aviadora, tiene la gran responsabilidad de educar a sus hijos, mis hijos, todos estudiantes, dos profesionistas y esa labor la ha hecho siempre, es derechohabiente mía, no cuenta con ningún cobro como lo mencionan, desconozco por qué habrá dicho eso esa persona”, explicó.

De la misma forma, manifestó que su esposa no labora en ninguna dependencia o empresa, además de que no conoce a nadie en Tabasco, estado en el que, dijo, jamás ha radicado.

"Ella no cobra absolutamente nada en ningún lado, nunca hemos redicado en Tabasco, no conocemos a nadie en Tabasco, nunca he estado comisionado en Tabasco, entonces no sé por qué estén sacando esa información", expuso.

"Se demostrará con las investigaciones pertinentes"

Puntualizó que existen instancias competentes para comprobar que su esposa no recibe ningún salario, lo cual, dijo, se va a demostrar en caso de que se hagan las investigaciones pertinentes.

“No se de dónde estén sacando esa información, ella es ama de casa, su gran trabajo y labor es educar a nuestros hijos, lo que le reconozco. Hay todas las autoridades que quieran hacer esta investigación, la que tengan que hacer, lo pueden hacer”, argumentó.

De la misma forma, aseguró que no ha adquirido ninguna casa que tenga un valor de 12 millones de pesos, ya que su patrimonio proviene de 37 años de trabajo.

No obstante, aclaró que su casa la compró con un crédito hipotecario con Banjército y le costó una quinta parte de lo que se ha señalado, "es un préstamo que me descuentan cada quincena y que seguiré pagando hasta el 2036".

Finalmente, Zúñiga Bonilla lamentó que estos señalamientos busquen entorpecer los trabajos que se realizan en materia de seguridad en la entidad veracruzanas, ya que diariamente se busca reducir los índices delictivos.