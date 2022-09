El Poder Ejecutivo no mete las manos en el caso de Tito "N"; no es preso político: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en que Tito "N" no es preso político y que el Poder Ejecutivo no ha “metido las manos” en el nuevo juicio que enfrenta el ex alcalde de Tierra Blanca.

“Es un tema entre Fiscalía y Poder Judicial, no metemos las manos nadie del Ejecutivo, que se dirima y resuelva conforme a derecho él se defienda. No es preso político, ¿por qué?, ¿en sentido de qué?, la acusación tiene que ver con la política de justicia".

Leer más: Pedirán comparecencia de titular de Salud por perdida de más de 5 millones de vacunas

En conferencia de prensa remarcó que habría que preguntarle al pueblo de Tierra Blanca qué pasó, pues la gente sabe lo que ocurrió en su gestión como presidente municipal y eso es lo que debe reportarse en los medios de comunicación.

Policiaca Vinculan a proceso a Tito “N” por presuntos delitos ambientales

"Los robos en esa época fueron descarados, no solo en el tema del parque sino también del basurero de esta supuesta recolección para un relleno sanitario (...) La gente lo sabe, pero desde aquí lo quieren ignorar".

Explicó que por ello se inició una carpeta por actos de corrupción que viene desde la administración anterior, panista, estando como fiscal Jorge "N".

Criticó que ni una disculpa se le haya dado a los pobladores de Tierra Blanca y que no se les ha dado la cara pese a que eso tiene más de 10 años, pues la gente tiene en la memoria.

"Se hace justicia, les da amnesia a algunos y dicen que es político. Es justicia y que sea la gente de Tierra Blanca que vea cómo los que tienen un poder político partidista andan viendo cómo corromper a los jueves sobre todo federales, para zafarse".

Te puede interesar: Investigan a policías que violaron protocolo en el caso del asesinato de la maestra: Gobernador

Traslado de Tito "N" a la sala de juicios orales para su audiencia | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Reglamento de tránsito

En otro tema, dio a conocer que el reglamento de Tránsito que contempla regularizar los servicios de grúas y traslado de vehículos, aún no queda concluido pues se debe contar con personal capacitado para el cobro de multas.

"No hemos concluido no solo son modificaciones a la ley, necesitamos tener personal capacitado en las nuevas formas que va a haber para el cobro de multas".

El reglamento contendrá la información precisa sobre los cobros que deben ejercer las empresas de grúas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El mandatario estatal refirió que la población debe tener toda la información para no ser sorprendido por lo que el proceso no está siendo sencillo.

Expuso que podría quedar en octubre o quizá después, pero que se espera que sea antes de que concluya este año.

"Las costos de las grúas también se contempla, es integral y nos va a llevar un poco de tiempo", abundó el mandatario estatal.