Párroco de la Catedral de Xalapa aclaran que las confesiones se siguen realizando

Xalapa, Ver.- El padre Roberto Reyes Anaya, párroco de Catedral Metropolitana de Xalapa, niega que se hayan suspendido las confesiones como medida de prevención ante contagio del Covid-19.

Previo a la eucaristía de este domingo, en la que no estuvo el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong aclara que las confesiones se siguen realizando y que esperan no volver a atravesar por una crisis sanitaria como la que se vivió con el Coronavirus.

Los días domingos en horario de misa de 12:30, la cual regularmente es presidida por el arzobispo José Carlos Patrón Wong, se llevan a cabo confesiones / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Quisiera hacer una aclaración, en la diócesis y aquí en Catedral hay disposiciones distintas en estos días, la semana pasada salió una información de que en Catedral ya no hay confesiones porque tenemos miedo al contagio del Covid, no es así y esperemos en Dios que eso no vuelva a suceder entre nosotros y en el servicio que prestamos”.

Dijo que, si bien salieron imágenes de los confesionarios vacíos, la razón de que no hubiera confesiones en domingo es porque tienen un encargo más este mes los párrocos de Catedral.

Explica que están atendiendo el Templo Expiatorio de El Beaterio a la misma hora de las misas en catedral y esa es la razón.

“Que sepamos que entre semana con gusto estamos confesando y en algunas celebraciones el domingo en las que no coinciden con otra celebración. Para que lo sepamos y con toda confianza acudan al sacramento después de las eucaristías”.

Y es que los domingos en horario de misa de 12:30, la cual regularmente es presidida por el arzobispo José Carlos Patrón Wong, se llevan a cabo confesiones, lo que a partir de este mes no se está realizando con la misma regularidad.

El domingo pasado con un letrero, colocado en el área de avisos parroquiales se dio a conocer a los feligreses que estas no se llevarían a cabo.

“Como medida de prevención para evitar la propagación por Covid-19, se les informa que se encuentran suspendidas las confesiones”, se leía en el cartel ubicado en la puerta lateral de la Catedral, sobre la calle Revolución.

¿Cuándo se realizarán las confesiones para los católicos?

Sin embargo, este día el párroco de Catedral aclara que las confesiones se seguirán realizando entre semana y los domingos que no coincidan con las celebraciones que realizan en el Templo Expiatorio de El Beaterio.