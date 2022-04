Centro ceremonial prehispánico cerca de Xalapa, en riesgo: arqueólogo

El proyecto de construcción del fraccionamiento denominado “Danubio Azul” o “Los Tulipanes” en pleno centro histórico de Xico, en el predio denominado “Quecholome” o “El Cerrito” pondría en riesgo parte de la zona de monumentos arqueológicos de más de 1600 años de antigüedad, dice el arqueólogo José Antonio Contreras Ramírez.

El especialista integrante de la Unidad Xalapa del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Veracruz, José Antonio Contreras Ramírez, explica que, aunque desde hace más de 10 años, se le hizo saber al dueño del predio, Martín Méndez Soto, de esos hallazgos, hace dos años, según denunciaron los vecinos, empezó a meter maquinaria argumentando tener un permiso para construir del Ayuntamiento de Xico, en la pasada administración; con el nuevo alcalde, Luis Yoval Maldonado, se ha logrado detener los trabajos, pero se teme que puedan ser retomados en cualquier momento.

El INAH explica que parte del proyecto del Fraccionamiento Danubio Azul se ubica sobre terrenos donde durante la época prehispánica se construyó un centro cívico-ceremonial de carácter monumental.





En un documento enviado a la entonces alcaldesa, Gloria Galván Orduña, le explican que el sitio arqueológico y en el Museo Xicochimalco, se tiene clasificado con el nombre de “Xico Acamali”, “de tal manera que en parte de los terrenos situados en el predio Quecholome, donde se proyecta la edificación del fraccionamiento se ubica parte de la zona de monumentos del sitio, los cual vale recordar se constituyen como los únicos restos arquitectónicos de origen prehispánico de carácter monumental conservados dentro de la zona urbana de Xico, Cabecera Municipal, pese a lo cual, mantiene un buen estado de conservación, con el impacto turístico que ello conlleva”.

El 13 de enero de 2021, el director del Centro INAH Veracruz, José Manuel Bañuelos Ledesma, envió un oficio a quien era presidenta municipal, en el que explicaba que en atención a la denuncia ciudadana recibida el 4 de septiembre de 2020, en donde se les hace de conocimiento de la probable ejecución de obras de lotificación y cambio de uso de suelo en ese predio, obras que no contaban con autorización del INAH, y que ponen en riesgo de afectación al rico Patrimonio Cultural de la Nación, solicitaron suspenderlas de forma inmediata. Este documento fue firmado de recibido el 15 de enero de 2021.

Sin embargo, el 9 de junio, también del año pasado, se oficializó el permiso de construcción por parte de la dirección de Obras Públicas de Xico para “los trabajos que se realizarán en el fraccionamiento denominado “Danubio Azul” propiedad del ing. Martín Méndez Soto, el cual se encuentra ubicado en la calle Flores Magón sin número en el municipio de Xico, Ver. lugar denominado como el Cerrito”.

ANTECEDENTES

“Tiene como 10 o 15 años que platicamos con el señor Martín Méndez y él me decía que quería hacer un fraccionamiento, dije ‘bueno tenemos que hacer investigación para ver qué se puede liberar y qué se debe conservar. Ya sabíamos esto, pero a principios de 2021, los vecinos comentan que se estaba haciendo un fraccionamiento, incluso un arquitecto de Icomos México (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) hacen una denuncia de que se estaba haciendo un fraccionamiento y (preguntaban) si el INAH había dado autorización”.

La denuncia se hizo ante el director general del INAH; como respuesta, lo comisionaron a él para acudir a hacer la inspección al sitio donde el empresario, argumentando que tenía permisos del Ayuntamiento en la administración pasada, empezó a meter maquinaria para nivelar.

“Yo ya conocía el sitio, ya conocía al señor Martín Méndez y le dije que ya sabía que no se podía hacer una construcción actual, pero él me mostró una autorización del municipio de la administración pasada, lo autorizan para que hiciera drenaje y tomas de agua, no le autorizaron el fraccionamiento; el proyecto inmobiliario, ese no estaba autorizado, pero él con esta autorización empezó a nivelar y metió máquinas”, dice José Antonio Contreras.

Ante esto, el arqueólogo le volvió a recomendar que era necesario hacer un estudio para ver qué tanto del terreno se podría otorgar para el fraccionamiento y qué parte se debía reservar para su conservación.

Aunque después de varias reuniones durante el año pasado, del dictamen arqueológico y el resolutivo por parte del director del INAH de que es necesario llevar a cabo los estudios, cuando parecía que se llegaba a un acuerdo con el propietario de que se iban a pagar los trabajos de salvamento arqueológico, más tarde, de repente el propietario del predio, contrató a un grupo de abogados para insistir en su derecho a lotificar.

“Entramos a hablar con los abogados y me decían ‘dónde está la ley, dónde dice esto, dónde se soporta, dónde están los materiales’ y en el ámbito académico les mostramos parte del muestreo que hicimos en la inspección, parte de los restos arqueológicos, y se le demostró que ese cerro, que hasta los lugareños conocen como el cerrito, es parte de tres basamentos prehispánicos sobrepuestos porque tiene como 15 metros de alto, es monumental, es lo poco monumental que se conserva en Xico”.

Pese a ello, los abogados reiteraron que se trata de propiedad privada y que mientras no se exhibiera un documento de que tenía declaratoria de protección federal, era imposible acceder al sitio.

El arqueólogo remarca que, de acuerdo con la ley federal, todo lo que es construido durante la época prehispánica y hasta 1521, por definición de la ley federal, es patrimonio arqueológico, y puede o no tener declaratoria.

“Lo establece la ley, éste, de acuerdo a los muestreos que hemos hecho es muy antiguo, es aproximadamente de 500 años A.C. al año 400 D.C. a partir de hoy, tendría por lo menos 1600 años de antigüedad, esto es tentativo, puede cambiar, el asunto es que no hemos investigación sistemática”.

Agrega que cuando se conoció quién era el presidente municipal electo, Luis Yoval Maldonado, la documentación que enviaba a la presidenta municipal anterior, Gloria Galván Orduña, sobre que no se debía dar autorización para fraccionar dado que es zona arqueológica, también se le hacía llegar al edil entrante, a quien se le planteó la necesidad de hacer un trabajo de salvamento arqueológico.

Ante esto, el nuevo presidente municipal pidió que se le demostrara que podía proteger ese patrimonio arqueológico por ley y que estaba dispuesto a protegerlo, por lo que el director del INAH envió un resolutivo sobre que esa zona tiene valor cultural; ante el incumplimiento del empresario, y habiendo un dictamen por parte del INAH le pidieron a la autoridad municipal su intervención para cancelar las obras, y acudieron a realizar la clausura hace cerca de un mes.

La petición del INAH era cancelar las obras, pero además que se permitiera una inspección para hacer un avalúo de qué tanto se había destruido, lo que al momento no se ha permitido. La propuesta del arqueólogo es que se permitan hacer los estudios arqueológicos para que, con base a eso, se puedan evaluar los daños y, en todo caso, que se deje la zona como estaba y se resarzan los daños.

Además, que se permita el recorrido sistemático de todo el predio para que, de acuerdo con la muestra, se determine en qué lugares se puede liberar para construcción actual y en cuáles no, lo que dependerá de la monumentalidad del dato arqueológico.

“Yo parto del hecho de que los propietarios no tienen responsabilidad de que en su terreno haya un valor arqueológico, entonces también trato de que no se vean tan dañados”. Aunque se intentó obtener una postura sobre el caso del presidente municipal de Xico, Luis Yoval Maldonado, no se obtuvo respuesta.