Centro de Convenciones en Xalapa debe ser proyecto regional

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, insiste en que es necesario contar con un Centro de Convenciones en la ciudad y que, para ello, se deberían sumar municipios aledaños como Emiliano Zapata y Coatepec.

Explica que se tiene el tiempo necesario para que, con la coordinación del gobierno estatal y municipal, se logre.









“Tenemos tres años que le quedan al estado y cuatro años al municipio, es un tema efectivamente que llevamos muchos años solicitando, yo creo que esta armonía y cordialidad que hay ahorita entre el gobierno municipal y estatal se puede lograr”.

Refiere que hay muchas cámaras empresariales que tienen eventos nacionales Local y no han podido realizarlos en la ciudad porque lo primero que preguntan es si hay centro de convenciones.

“Y no, se van para Boca del Río, entonces por más que cámaras como Coparmex, Canaco, CMIC, quisieran traerse aquí alguna convención nacional no pueden, se limitan, por más que digan aquí hay turismo ecológico, aquí hay pueblos mágicos, no hay centro de convenciones”.

En entrevista remarca que es un proyecto importante por lo que hay confianza en que se logre con este gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil con coordinación con la administración estatal.

“Aunque es estatal, se necesita de la parte municipal y no nada más de Xalapa sino regionalmente, Emiliano Zapata, Coatepec porque finalmente es un beneficio para todos, hay que vender Xalapa regionalmente, sería un beneficio para todos y ojalá que se haga”.

Agrega que tienen información de que se está estudiando esa posibilidad, por lo que están en busca de la mejor ubicación e infraestructura, así como el presupuesto que se requiere.