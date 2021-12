Cesan a Carlos Quiroz del Sistema Anticorrupción

Carlos Quiroz Sánchez fue removido como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Pese a que su designación fue para el periodo 2019-2024, este jueves el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, decidió de manera unánime removerlo de su cargo.

Leer más: Son 99 los funcionarios checados en su declaración

Tras confirmar su salida, Quiroz Sánchez calificó esta acción como una "revancha" orquestada por parte del presidente del Comité de Participación Ciudana, Aarón Ojeda Jimeno, a quien acusó de exigir el pago de honorarios que no ha devengado por haber presentando trabajos que no califican para ser tomados como insumos para la elaboración de políticas públicas anticorrupción.

Local Debaten candidatos a diputación local 10 de Xalapa

"Siempre me he negado a cumplir su petición, pues a la luz del contrato de prestación de servicios que dicha persona firmó, no cumple con los objetivos del mismo. De esto tiene conocimiento el Órgano interno de control y el propio Órgano de Gobierno", señala.

El exsecretario niega que su salida sea por ineficiencia, falta de compromiso o por faltar al respeto al presidente del Comité de Participación Ciudadana y expuso que los resultados de su trabajo están a la vista, al escrutinio de todos. "Hoy entrego una institución ordenada, que no fue objeto de observaciones relevantes en la cuenta pública 2020, y que hoy tiene una política pública anticorrupción para el Estado de Veracruz, publicada pese a que estaba lista desde hace casi un año"

Finalmente reconoce que acata la decisión de dejarlo fuera del Sistema Estatal Anticorrupción y añade que se encuentra a la espera de realizar su entrega recepción en cuanto el Órgano Interno de Control así se lo indique.