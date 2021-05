Debaten candidatos a diputación local 10 de Xalapa

Xalapa, Ver.- Durante el debate entre candidatos y candidatas a la diputación local por el Distrito 10 de Xalapa, los participantes cuestionaron y criticaron la ausencia de algunos de sus contrincantes como fue el caso de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Rosalinda Galindo Silva.

El candidato del partido Fuerza por México, Juan Enríquez Santos Mendoza, cuestionó: “dónde están los ausentes, dónde están los que han gobernado, más de lo mismo, por qué les vamos a creer si siempre que han estado se han servido y no han servido al pueblo, no están aquí como no han estado nunca en sus administraciones”.

Además, propuso para reactivar la economía y la creación de empleos bien remunerados, crear iniciativas de ley que permitan abatir el rezago que deberán cubrir los retos laborales, así como mejorar la productividad mejorando las condiciones de los xalapeños.

Local Debaten candidatos a diputados federales por distrito 10 de Xalapa

El candidato de Redes Sociales Progresistas, Víctor Hugo Arteaga Martínez, lamentó que los representantes del congreso local no asistieran, para explicar a todos los xalapeños cómo han desarrollado sus políticas públicas, “lamentamos que la representante popular de este distrito que es diputada no se encuentre en este momento para dar explicaciones”.

Además, dijo que buscará que se derogue el delito de ultraje a la autoridad, reconocido a nivel internacional como inconstitucional en el estado, además de que pedirá una investigación de los “negocios turbios” de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de lo que llamó el “Odebrecht veracruzano” y, se comprometió a ser un aliado de las empresas y los empresarios para fortalecer las pequeñas empresas.

El candidato del partido Podemos, Mario Rebollar García, cuestionó, “por qué no están los de Morena, o nos tienen miedo para reclamarles todo lo que tienen que hacer o lo que debieron hacer para no regresar el dinero a la federación”.

Además, dijo que ante el gran número de personas en pobreza se requiere dar más trabajo pues es lo que la población más necesita.

La candidata del Partido Encuentro Solidario (PES), Andrea Aurora Maldonado Bandala, dijo que la pandemia desestabilizó la economía no solo en el estado sino en el país y el mundo; sin embargo, en Veracruz la generación de empleos desde 2019 ya presentaba cifras alarmantes por lo que consideró que en Xalapa se deben crear las condiciones para que los inversionistas cuenten con todas las garantías que les den la confianza de instalarse y generar empleos que tanta gente requiere.

Además, dijo que propondrá que las próximas obras a ejecutar en la ciudad impacten de manera laboral a los xalapeños.

El candidato de Unidad Ciudadana, Benjamín Callejas Hernández, dijo que la violencia política va al alza lo que ha puesto a Veracruz en una situación alarmante por lo que se tiene que ciudadanizar la Fiscalía General del Estado pues no puede estar a la orden del gobierno del estado.

Propuso impulsar la ley de Desarrollo Metropolitano cuya finalidad es detonar los nueve centros metropolitanos que existen en el estado para que haya un detonante económico y haya generación de empleo.

La candidata del partido Cardenista, Rosa Iris Carrasco Zamora, dijo que la mitad de los habitantes de Veracruz viven en pobreza o pobreza que extrema que aun trabajando todos los días viven en esas condiciones, “la pobreza es algo que se impone, los gobierno están para ayudar y no nos han ayudado, nos proponen programas sociales y al final la mayoría no cuenta con ellos”.

Ante ello, propuso servicios de infraestructura básica para todos fomentar inversión pública y privada.

La candidata de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete, pidió no darle más poder a quien ya le falló a Xalapa y a Veracruz al tiempo que señaló que la corrupción es un detonante de injusticias y que por ello es necesario fortalecer el sistema estatal anticorrupción como instancia independiente.

Además, propuso impulsar la agenda de trabajos de cuidados, la igualdad salarial, la reactivación de la economía veracruzana y xalapeña, lo que deberá darse, dijo, a través del diálogo constructivo entre las autoridades estatales y municipales con todos los sectores del estado.

Además de la candidata Rosalinda Galindo, no asistieron la candidata de Todos por Veracruz Belinda Grajales Contreras ni la candidata de la coalición “Veracruz Va”, Diana Díaz García.