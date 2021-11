CFE debe cubrir daños por el caso del niño Brian: abogado

Veracruz, Ver.- Aunque dentro del Código Penal no se puede señalar como culpable a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como responsable de la muerte del menor Brian Emanuel, la empresa si está obligada a responder por daños y perjuicios para cubrir los gastos luctuosos de la víctima señala el expresidente y actual integrante del Colegio de Abogado, Luis Alberto Martín Capistrán.

En entrevista explica que aunque debiera haber un responsable por el lamentable hecho, no hay una conducta delictiva propia para ejercer una sanción ya que dentro del Código Penal no establece un tipo penal que castigue a alguien en particular.

Argumenta que aunque es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad en su calidad de Empresa Socialmente Responsable y de clase mundial dar mantenimiento a sus instalaciones también no puede prever lo que no es predecible y por tal no existe conducta delictiva o alguien a quien se le pueda meter a la cárcel para responsabilizarlo.

Luis Alberto Martín Capistrán, expresidente y actual integrante del Colegio de Abogado

Sin embargo, aclara que la CFE está obligada a cubrir el pago por daños y perjuicios para que se cubran los gastos luctuosos.

“Si se le puede responsabilizar a la CFE en cuanto al pago de daños y perjuicios para que cubra los gastos luctuosos del menor para que en el caso que haya un daño moral también se cuantifique este en dinero y sea resarcida la familia que justo lo merece, la empresa tiene la obligación de dar mantenimiento a sus instalaciones, así como andan cortando la luz deben destinar cuadrillas para supervisar sus instalaciones, hoy vemos un decesos y esto si es algo que la CFE debe de prever”, señala.

El abogado de profesión indica que después de este lamentable hecho el exhorto es que la Comisión refuerce el trabajo de supervisión de sus instalaciones porque en esta ocasión fue una alcantarilla abierta pero mañana puede ser un cable o un poste.

Asimismo, el experto en temas legales menciona que se requiere revisar el tema del robo de tapas de alcantarilla ya que refiere que existe el delito de robo por parte de la persona que ejecuta la acción y encubrimiento de parte de la gente que compra objetos robados.

Pide que la Fiscalía General del Estado revise este tema para acabar con este delito.