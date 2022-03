Chedraui Bolado a los 14 años combatió su primer incendio; es alma de los bomberos

Veracruz, Ver.- Antonio Ramón Chedraui Bolado les dijo a sus padres que quería ser bombero cuando tenía 15 años, recuerda que se lo tomaron un poco enserio y un poco en broma, pero unos días después ya estaba agarrado en la parte trasera de un camión de bomberos camino a atender una emergencia.

La “espinita” por ser bombero inició cuando tenía 14 años, recuerda que hubo un incendio que consumió la bodega de uno de los negocios de su familia, y para ayudar entró al fuego con los bomberos.

“A los 14 años tuvimos un incendio en una de las papelerías de Tony, en la bodega, y pues me metí a ayudar, entonces cuando les digo que quería ser bombero ya había estado yo en un incendio, y me tomaron un poco enserio, un poco en broma, y cuando se dieron cuenta ya estaba yo detrás en un camión de bomberos".

Desde entonces, el empresario veracruzano suma 37 años trabajando en el Cuerpo de Bomberos Conurbados Veracruz-Boca del Río, primero como voluntario y, después de profesionalizarse, como comandante y presidente del Patronato que lo administra.

Chedraui Bolado, sabe combinar su labor como director general de la empresa Ofix, una de las cadenas de papelería más importantes del país, con sus responsabilidades como encargado de los Bomberos Conurbados.

En ambos casos, se trata de labores reconocidas entre la sociedad jarocha, aunque puntualiza: “antes que ser empresario u otras cosas más, fui bombero”.

Para lograr compaginar ambos roles, detalla que en todos estos años ha tenido pasión por lo que hace. A lar que participaba como bombero voluntario, mantuvo sus estudios escolares.

En el primer caso, aprendió de manera empírica, con los consejos de los bomberos en la estación, así como con libros y revistas que buscaba conseguir. En lo escolar, siguió con sus estudios hasta graduarse como licenciado en Administración.

“Me preocupé por aprender con libros, con revistas, en aquel entonces había una persona muy importante que era don Elías Chaín, jefe de bomberos de Orizaba, también era empresario y daba clases en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, entonces él me mandaba material”, relata.

A los 25 años se convirtió en comandante de los Bomberos Conurbados Veracruz-Boca del Río, en donde desempeña una labor de servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, ya sea coordinando las atenciones o servicios o acudiendo directamente a las emergencias.

En un principio, reconoce que era más complicado desaparecerse de su familia o trabajo al frente de su empresa, pero la experiencia que le ha dado el oficio le permitió generar confianza en su equipo de trabajo y allegados.

“Todo se da, hoy en día me tienen mucha paciencia, al principio cuando estaba más joven se preocupaban más cuando me iba a algún lado, pero digamos que ahora me tienen más paciencia, el ver que el equipo está bien, las personas le echan ganas y están bien, eso ayuda mucho”, relata.

Desde su ingreso a la estación de Bomberos Conurbados, la corporación también ha visto un crecimiento gradual.

En 1991 que ingresó como presidente del Patronato, recuerda que se contaba con una estación, y con cuatro vehículos, uno descompuesto y otro que al cabo de unos meses también quedaría inservible.

Lo primero que buscó fue darle independencia económica a la institución. En ese momento, el donante que hacía trabajar a los Bomberos Conurbados era la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y se trataba de hacer rendir los ingresos.

Fue entonces que realizó la restructuración del Patronato de administración y consiguió que los donantes crecieran, logrando que otras cámaras empresariales, empresas locales y nacionales, así como autoridades municipales y estatales, se sumaran a las aportaciones.

“En el 2003 ampliamos el edificio, recibimos apoyo de vehículos del gobierno del estado, 2006 tuvimos servicio de ambulancia, y en 2016 hubo oportunidad de tener otra estación en Boca del Río, que se inauguró en noviembre del 2017”.

Actualmente, el cuerpo de Bomberos Conurbados Veracruz-Boca del Río es uno de los más grandes y más equipados del estado de Veracruz; con dos estaciones en diversos puntos del municipio de Boca del Río.

Su cobertura básica, se extiende en el perímetro que abarca desde la avenida Simón Bolívar hasta la comunidad de La Laguna, que se extiende en parte de la ciudad de Veracruz, el municipio de Boca del Río, y las porciones norte de los municipios de Medellín y Alvarado.

Aunque también se atienden servicios de emergencia cuando son requeridos en otras ciudades o municipios del estado, agrega Chedraui Bolado.

A lo largo de estos años, el empresario cuenta con múltiples testimonios y vivencias para compartir como parte del cuerpo de Bomberos, algunas que marcaron su vida y que afirma le enseñaron a mostrar respeto por las víctimas.

Recuerda que desde el primero momento supo que se trataba de un oficio de riesgo, a los 15 minutos de inscribirse como voluntario le tocó ayudar en una emergencia en donde había una persona fallecida.

“En el verano del 81 llegué a la estación, hablé con el comandante y a los 15 minutos que hablé con el comandante ya había un prensado en la zona centro de la ciudad, me acuerdo que fuimos a atender el prensado y no tenía ni 15 minutos de ser bombero y ya estaba viendo a un difunto”.

Como bombero atiende en promedio tres servicios por semana, en otros casos, se mantiene al tanto y coordina las labores, parte fundamental que sirve para reducir al mínimo el riesgo que se corre en este oficio.

“Hay mucho de todo, por un lado hoy en día es diferente, porque al tener la responsabilidad de la gente siempre hay que estar muy al pendiente con los protocolos, tomar decisiones adecuadas, como pedir apoyo, pedir más equipo o equipo especializado, visualizando qué está pasando y que recursos más se van a necesitar”, agrega.

Por el momento, Antonio Chedraui no vislumbra su retiro como bombero, labor que seguirá ejerciendo, a la par de su trabajo en la iniciativa privada desde el puerto de Veracruz.