¡22 años rezagadas! Taxistas piden actualizar tarifas de cobro en Xalapa

Rezagadas y totalmente desfasadas se encuentran las tarifas de cobro para el servicios que ofrecen taxistas en Xalapa. Dirigentes de organizaciones de taxistas y trabajadores del volante opinan que han sido muchos los años, va por 22, en que no se actualiza el pago de este servicio, pero si tienen que enfrentar más gastos por el aumento a combustible, refacciones e impuestos que pagan.

El delegado regional del Movimiento Nacional Transportista Veracruz, Ángel Vega, advierte que urge una actualización de las tarifas. Mientras que el delegado nacional de la Confederación de Obreros y Empleados de México (COEM), Víctor Herminio González Rivera, coincide en expresar su desacuerdo porque al gobierno estatal no le interesa hacer una actualización en beneficio de los taxistas y de la ciudadanía.

Local Taxistas proponen tarifario digital para evitar abusos en Veracruz-Boca del Río

Unos cobras más y otros menos

Ángel Vega señala que los transportistas deben afrontar pago de impuestos y de las licencias por tres años, pero no pueden cobrar tarifas justas por el servicio que ofrecen, lo que es una situación insostenible.

Indica que no es posible que el gobierno estatal no haya actualizado las tarifas para taxis en Xalapa. “Las organizaciones no hemos podido establecer un diálogo para actualizarla para que se beneficie tanto a los usuarios como a los concesionarios del servicio”.

Lamentablemente esa situación ocasiona que unos compañeros cobren más u otros menos porque no hay un cobro estable dado que data de hace 22 años cuando las condiciones económicas eran distintas.

Los transportistas deben afrontar pago de impuestos y de las licencias por tres años | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Precisa que en esas tarifas de hace 22 años se cobraba del centro a las colonias periféricas 24 pesos. “Pero ahora nadie puede cobrar esa cantidad por ir del centro a la periferia de la ciudad. Cómo pueden pedir que se respete ese cobro cuando la gasolina ha subido a lo largo de dos décadas, cuando las refacciones están tres veces o más de lo que costaban en ese tiempo, entonces ni para la mínima se puede cobrar esa cuota”.

Indica que los taxistas han tenido que aplicar una tarifa adecuada a la situación económica actual, “que muchos pensarán que no se debe cobrar, pero también el gobierno no se ha sentado con las organizaciones para hacer una actualización más justa tanto para usuarios como para los taxistas”.

Los taxistas han tenido que aplicar una tarifa adecuada a la situación económica actual | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Alzas del 300 por ciento

Víctor Herminio González Rivera, de la COEM, expuso que en el sector del transporte público de taxista todo está desfasado, no solo las tarifas. “Porque el combustible está arriba de los 22 pesos el litro, pero lo que se ha elevado hasta en 300 por ciento son lubricantes, amortiguadores, llantas y todo tipo de refacciones”.

Resalta que desde el año 2002, en que no se han actualizado las tarifas, pues ya nadie se acuerda de cuánto costaba la gasolina y las refacciones, pero nadie puede negar que ahora los precios son por mucho más altos.

¿De cuánto eran los cobros hace 22 años?

Es insoportable, agrega, que se tuvieran los mismos costos por los servicios, porque hace 22 años, los cobros eran de 13, 16, 19 y 24 pesos de acuerdo a la distancia. Situación que ahora no aplica y, en promedio, el costo más bajo ronda los 40 pesos.

Exponen que en el sector del transporte público de taxista todo está desfasado, no solo las tarifas | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Hay 22 años de retraso en las tarifas, cuando por ley se tendrían que revisar cada año para que sea un negocio rentable. “Los camiones urbanos que dan servicio de transporte sí han tenido aumentos”.

Subraya que las tarifas no se actualizan porque el gobierno del Estado responde a presiones políticas, para no afectar a sus votantes, “pero nosotros no queremos un aumento sino una actualización y regularización del cobro para que sea oficial y no haya abusos de algunos”.

Como taxista, recomienda que cuando se vaya uno a subir a un taxi pregunte antes cuánto le van a cobrar, “porque así como hay muchos buenos conductores hay otros que son abusivos”.

El asunto es que haya un acuerdo previo antes de la corrida, para evitar malos entendidos. “También hay usuarios abusivos, que se bajan y te tiran el dinero o no te pagan y hasta te retan. Nosotros estamos en total desventaja”.

Movimiento Nacional Transportista Veracruz advierte que urge una actualización de las tarifas | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Indica que los taxistas deben enfrentar muchas situaciones negativas. “Se acusa y se generaliza y eso no se vale. Todos saben que en la ciudad el tráfico es terrible y con numerosas obras por aquí y por allá. Si bien son benéficas afectan porque se gasta más combustible y tiempo”.

Remarca que todos se quejan del estado físico de las unidades, pero no se ponen a pensar que todo tiene que estar reflejado. “Nosotros necesitamos apoyo porque estamos cautivos con los impuestos. Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pagamos por litro, un promedio de 5 pesos diarios, así que si el consumo es de 20 litros diarios por unidad, son millones de pesos de puros impuestos, pero sin ningún beneficio como son apoyos o subsidios”, lamentó.

Remarca que todos se quejan del estado físico de las unidades, pero no se ponen a pensar que todo tiene que estar reflejado / Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Es imposible

Por su parte, René Trujillo Pérez, quien tiene 15 años como conductor de taxi, comenta desde que comenzó en este oficio nunca se ha dado un cambio de las tarifas por cobrar, “por lo que cada vez que sube la gasolina uno la tiene que adaptar para trata de no perder a la hora de entregar las cuentas al propietarios de la concesión”.

El asunto es que haya un acuerdo previo antes de la corrida, para evitar malos entendidos / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Resalta que si bien muchos usuarios se quejan del cobro, “lo que no tienen en cuenta es que uno invierte en el combustible y pierde mucho tiempo en el intenso e insoportable tráfico de la ciudad y todavía quieren que se les cobre como hace 10 años”.

Remarca que es necesario que el gobierno actualice estos pagos, porque de lo contrario se seguirá con cobros altos, “porque cada quien aplica su tarifa. Lo mejor sería regular este tema y así no tener un problema entre taxistas y los usuarios, porque al final creo que todos tenemos razón”.

