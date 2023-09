De 186 intentos suicidas, 138 son de mujeres: Inegi

En el estado de Veracruz, hasta el 12 de agosto de este año, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, se han registrado 186 intentos de suicidios. De estos, 48 serían de hombres y 138 de mujeres.

Según datos del INEGI, durante el 2022, se registraron en el estado de Veracruz 252 presuntos suicidios considerados dentro de las defunciones accidentales o violentas por entidad federativa.

¿En qué edades se dan las conductas suicidas?

De acuerdo con Alma Delia Viveros Ruiz, Comisionada Estatal contra las Adicciones, aunque el estado se ubica entre los estados con menor tasa de suicidios a nivel nacional, las conductas suicidas se pueden dar desde menores de los 15 y jóvenes de hasta los 29 años, principalmente mujeres.

Afirmó que en el estado existe un programa estatal de la prevención del suicidio que ha ayudado a que las cifras no sean alarmantes.

“Es de los últimos en cuestiones de las estadísticas porque Veracruz ha tenido un programa muy importante que es el programa estatal de la prevención del suicidio que lleva también la Secretaría de Salud”.

En su opinión esto ha ayudado mucho a que el estado se encuentre por debajo de la media nacional que es de 5.6 por el número de casos.

“Estamos muy por debajo de esa media. Yo les decía que son otros estados como Yucatán que están arriba de la media nacional, pero Veracruz se ha mantenido abajo, no quiere decir que no haya casos, existen casos de suicidio, inclusive en niños o jóvenes, pero no ha repuntado en estado. Veracruz se ha mantenido en los niveles más bajos en el consumo de todas las drogas, tanto de tabaco, como de alcohol como de metanfetaminas, mariguana”.

Agregó que el alcohol es un detonante en la comisión del suicidio, aunque estos empiezan desde los pensamientos o conductas suicidas.

“Esto viene por muchos factores, la desolación, la pérdida de trabajo, la poca viabilidad que se puede tener en caso de niños y jóvenes de acceso a la escuela, la desolación o problemas familiares, pero yo siempre he dicho que la mayor es la soledad. En el caso de los niños no deben estar solos nunca, debemos tener ese acompañamiento siempre, debemos integrarlos a la sociedad para que se sientan seguros y protegidos”.

Expuso que el compromiso de los adultos debe ser cuidar a los infantes pues es responsabilidad de todos.