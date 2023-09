No hay avance en conflicto de telesecundaria de Veracruz; maestra se queda

Veracruz, ver.- Se cumplen cuatro días de estar tomada la escuela telesecundaria "Justo Sierra", ubicada Río Medio de la ciudad de Veracruz, por padres y madres de familia, debido a que autoridades educativas no han respondido a su solicitud de remover a una docente que, por años, supuestamente ha incurrido en amenazas y maltrato psicológico y verbal hacia los alumnos.

Luis Javier Martínez, uno de los papás, refirió que el pasado martes acudieron a las oficinas de la SEV para exponer sus exigencias, sin embargo, no fueron tratados de la mejor manera.

Te puede interesar: Acusan a maestra de presunto maltrato en primaria de Papantla

¿Cómo fue la reunión con la SEV?

Local CEDH no ha recibido quejas por libros de texto gratuitos: Namiko Matzumoto

Según el quejoso les fue retirado los celulares para borrar toda evidencia de que se realizó dicha reunión. “Ella se siente bien parada y dice que no la van a mover, ya fueron las madres a la delegación de la SEV y les quitaron sus celulares, cerraron la puerta y les dijeron la maestra no se mueve, lo que se puede hacer es cambiarla del salón B al A, pero los papás del A no quisieron y las mamás salieron amenazadas de la SEV”, afirma.

Incluso acusa que hasta les pidieron evitar molestar a la maestra, ya que presuntamente tiene lazos familiares con altos funcionarios del gobierno estatal.

Señala que son 30 estudiantes los que están en el salón de la maestra, quien supuestamente tiene hasta denuncias en la fiscalía, sin embargo, no existen avances en las investigaciones.

Por esta razón, la escuela este jueves ya suma cuatro días tomada por los padres de familia, porque se exige la salida de esta maestra.

Insiste que esta situación tiene ya varios años y ha afectado a otros alumnos que ya no están en el plantel, mismos que se han unido a las protestas para solicitar la salida de la docente.

Lee más: Acusan a docente de maltrato en telesecundaria de Veracruz

“La maestra ya tiene antecedentes y tiene demandas ante la Fiscalía, ahorita contabilizadas tenemos dos y van a ir a derechos humanos. Ahorita que empezamos el primer plantón y empezó a viralizarse llegaron exalumnos y padres de familia y nos daban su testimonio y nos decían sigan adelante”.

Los papás dijeron que mantendrán el plantón hasta que haya una respuesta a su demanda. Está escuela secundaria se encuentra ubicada en la colonia Las Granjas al norte de la ciudad, misma que fue tomada por padres de familia y alumnos desde el pasado lunes.