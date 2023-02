Desaparecieron más de mil menores de edad en Veracruz, alertan

Hasta el 30 de enero de 2023, un total de mil 035 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, reportados como desaparecidos en el estado de Veracruz, siguen sin ser localizados.

Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) detalla que 392 registros de menores desaparecidos y no localizados corresponden a la población masculina, 642 son niñas y adolescentes mujeres, mientras que un caso fue clasificado como “indeterminado”.

El mayor número de reportes de menores que continúan sin aparecer, corresponde al rango de edad de 16 años, con 195 registros; en segundo lugar se ubican los adolescentes de 17 años, con 184 reportes; en tercera posición, las y los jóvenes de 15 años, con 164 registros.

El registro nacional también reporta un acumulado de 126 menores de 14 años; 71 niñas y niños de 13 años; y 31 menores de 12 años de edad que siguen desaparecidos.

¿Cuáles son los municipios con más desapariciones?

Aunque en 112 registros de desaparición de menores se desconoce el municipio veracruzano de procedencia, el sistema nacional indica que los reportes de desaparición de menores en la entidad corresponden a 29 municipios, principalmente a Veracruz (71 registros), Xalapa (66), Coatzacoalcos (35), Córdoba (30), Poza Rica (15), Coatepec (12), Martínez de la Torre (11), Pánuco (10), Fortín de las Flores y Orizaba (9), Minatitlán (8),Tuxpan (7), Camerino Z. Mendoza y Tierra Blanca (6).

También destacan los municipios de Cosoleacaque, Emiliano Zapata y Playa Vicente, con cinco registros cada uno. Con cuatro casos cada uno se encuentran: Amatlán de los Reyes, La Antigua, Mariano Escobedo, Medellín de Bravo, Nogales, Paso del Macho y Tezonapa.

Los municipios de Altotonga, Alto Lucero, Banderilla, José Azueta y Maltrata documentaron la desaparición de tres menores, cada uno.

En los últimos 12 meses, correspondiente al periodo diciembre de 2021 a diciembre de 2022, el Registro Nacional integró 168 reportes sobre niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, desaparecidos en la entidad veracruzana.

La mayoría de los registros de menores desaparecidos corresponde a mujeres (113 casos), lo que representa el 67.26 por ciento; y 55 registros corresponde a hombres (el 32.74 por ciento del total registrado durante el periodo citado).

¿Por qué desaparecen los menores de edad?

De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, la desaparición es una expresión de lo que está viviendo México con la violencia armada generalizada; además los criminales están encontrando, en la desaparición de niños y niñas, una fuente importante tanto para generar dinero como terror.

Lo anterior se observa con las cifras nacionales acumuladas en los últimos 15 años, con más de 111 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 17 mil son niños, niñas y, sobre todo, mujeres adolescentes.

Antes del 2006, el estado de Veracruz tenía, aproximadamente 170 casos, clasificados como “fichas sin registro” (no se sabe si fue antes o después de ese periodo) pero, a partir de 2007, comienzan a darse los casos de desaparición, sobre todo de mujeres adolescentes, explica el defensor de derechos humanos.

Relata que se tiene una explosión muy marcada entre 2017 y 2020, durante el periodo de la pandemia, muy particularmente en 2022.

Explica también que un argumento frecuente de las autoridades, es el prejuicio adulto y criminalizante de que los niños y niñas, particularmente las personas adolescentes se iban voluntariamente, lo cual es para justificar no buscarles.

¿Qué es el término ausencia voluntaria?

El uso del término de “ausencia voluntaria” se ha traducido en que “tenemos más de 17 mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos, porque –precisamente– lo que no se hizo fue buscarles”. Señala que la búsqueda de “ellos y ellas” tiene que ser inmediata porque cada hora que pasa, cada día que transcurre, las niñas, niños y adolescentes no están siendo protegidos por su familia o por una institución, es decir, están en riesgo.

“Esto se traduce en más de 17 mil niños y niñas desaparecidos y, en el caso concreto de Veracruz, siguen desaparecidos mil 035 niños y niñas de 17 años, hasta el día de hoy”, insiste.

Juan Martín Pérez García apunta también que aún cuando en la ley hay mecanismos y protocolos, la idea de hablar de ausencias voluntarias autolimita a las autoridades para no buscar a niños y niñas, “y obviamente dejarlos en manos del crimen.” Explica que la “ausencia voluntaria” pueden ser considerados como hipótesis o como posibilidades en casos de personas adultas, pero no en reportes sobre niños y niñas, por un principio de sentido común, pero también jurídico: un niño una niña o un adolescente que no están bajo resguardo de su familia o de una institución quedan en incertidumbre jurídica y quedan en riesgo para su integridad de algún hecho delictivo.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, explica que el solo reporte de desaparición conlleva la implementación de la búsqueda inmediata y la búsqueda en vida.

“Necesitamos que las autoridades cumplan con la ley, dejen de criminalizar a niños, niñas y adolescentes, y a sus familias; aplicar el protocolo adicional de búsqueda y usar todos los recursos del Estado para que los niños y niñas estén en buenas condiciones”, subraya. Por último, refiere que la desaparición sigue siendo responsabilidad absoluta del Estado.