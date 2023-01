Piden a FGE agilizar investigaciones por desaparición de personas de Las Vigas

Familiares del señor José Zavaleta Hernández, originario de Las Vigas y desaparecido junto con su patrón, su hermano y cuatro personas más el 27 de julio de 2022 cuando se dirigían a laborar a Cancún, se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir que se agilicen las investigaciones para dar con su paradero.

Su hija, Guadalupe Zavaleta Jiménez narró que su padre era chofer y hasta ahora la Fiscalía General del Estado solo ha avanzado con la sábana de llamadas, pero ni eso está completo.

“Hago esto para presionar un poquito y que se sepa algo de ellos, no hay mayor información, siempre es lo mismo. No hay más avance, no sabemos nada de su paradero”.

¿Cómo ocurrió la desaparición de José Zavaleta Hernández?

Recordó que ese día su padre salió a trabajar con su patrón y cinco personas más, cuatro de ellos originarios de Las Vigas, quienes llevaban maquinaria pesada, pero dejaron de saber de él y del resto de personas que les acompañaban.

“Él sale con el patrón, las otras seis personas son empleados, ya no regresan de trabajar se pierden en el camino, pero como la última vez que los vimos nosotros fue en Las Vigas de Ramírez se les pone que ahí fue la desaparición, pero en realidad se desconoce el lugar exacto donde fueron privados de su libertad o donde desaparecieron”, explicó.

Señaló que todos los hombres que desaparecieron son de escasos recursos por lo que hicieron un llamado a las autoridades estatales para agilizar las investigaciones y poder reencontrarse con su padre que cumple 49 años el próximo sábado.

“Ese día, 5:30 de la mañana sale mi papá de Las Vigas, nosotros sabemos de la desaparición hasta el otro día en la madrugada. Tenemos el número de carpeta 255/2022 en el área de Desaparecidos. Nos dicen que están trabajando que están investigando, pero no llegan a nada concreto, no hay mayor información siempre que vamos es lo mismo, no hay mayor avance”.

Dijo que sospechan que el hecho se dio por el patrón quien radicaba en Banderilla según lo que se ha dado a conocer, “en un principio nos decían que su última ubicación era en Actopan, ahora nos dicen que en Banderilla entonces está como confuso”.

Guadalupe insistió en que la mayoría son familias de bajos recursos por lo que exigen que la autoridad agilice su investigación radicada en la denuncia 255/2022 presentada ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.