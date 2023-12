Feminicidios han causado orfandad en Veracruz; las cifras

En Veracruz, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) ha registrado a diez menores y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia de la violencia feminicida.

Según el informe de transparencia CEEAIV/UT/244/2023, cuatro hombres y seis mujeres, con edades comprendidas entre los 7 y 19 años, han quedado en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio de sus madres, según los registros correspondientes al periodo de agosto de 2021 a octubre de 2023.

Las víctimas indirectas, identificadas por la CEEAIV, provienen de municipios como Cosoleacaque, Isla, Moloacán, Orizaba, Poza Rica y Xalapa.

Cifras de orfandad a causa de feminicidios en Veracruz

Desde 2019 hasta octubre de 2023, las autoridades de justicia han reconocido un total de 347 víctimas de violencia feminicida en el estado, aunque aún no se dispone de una cifra precisa sobre la cantidad exacta de menores en situación de orfandad como resultado de estos crímenes.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), basándose en datos recopilados de fiscalías estatales, identificó 47 casos de menores y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio en Veracruz durante el año 2019. En un sondeo posterior que abarcó el periodo de 2019 a 2021, se documentaron 12 casos adicionales en la entidad.

No obstante, el Inmujeres señala la falta de precisión en los datos recopilados, ya que algunas fiscalías no remitieron información y otras no especificaron los detalles solicitados.

La entidad destaca que las Fiscalías Generales, encargadas de investigar delitos como el feminicidio, también tienen la responsabilidad de identificar a las víctimas indirectas de estos crímenes.

La Ley General de Víctimas otorga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la facultad de realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Nacional de Víctimas. A su vez, el Sistema Nacional de Seguridad Pública recopilará información estadística sobre víctimas asistidas por las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, garantizando la confidencialidad de los datos personales.

A pesar de la publicación, desde el 4 de agosto de 2021, del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, el Inmujeres aclara que aún no existe un registro nacional de estos casos.

El protocolo resalta la especial preocupación por la situación de los menores en este contexto de violencia feminicida, considerándolo un evento traumático que no solo quebranta la idea de familia como un espacio protector, sino que también los expone a un mayor riesgo de vulneración de sus derechos. La gravedad del impacto demanda la intervención de todas las instituciones responsables.