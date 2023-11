PJF defiende a mujeres víctimas de violencia: Mirna Reyes

Boca del Río, Ver.- Casos de violencia como acoso laboral, despidos por embarazo, tortura sexual entre otros llegan hasta el ámbito federal indicó Mirna Reyes Tapia abogada y jueza del Poder Judicial de la Federación.

En entrevista argumentó que debido a la escasez de recursos en el ámbito local, se atienden casos de violencia en el Poder Judicial de Federación donde se busca coordinar esfuerzos con las autoridades locales para hacer una defensa a las víctimas.

En ese sentido mencionó que se está tratando de difundir la labor jurisdiccional en materia federal de acuerdo al ámbito de su competencia con el fin de que las mujeres sepan que se cuenta con todas las herramientas académicas y legales para erradicar la situación de violencia que estén sufriendo.

Reconoce que hasta estas instancias federales llegan distintos casos, algunos muy comunes dentro del ámbito laboral como acoso y hostigamientos pero también despidos por embarazo.

“Tenemos algunos casos donde las mujeres son despedidas injustificadamente, que son acosadas, son hostigadas en materia de trabajo hay muchísimos ejemplos las personas trabajadoras del hogar por ejemplo las estadísticas indican que la mayoría de las personas trabajadoras del hogar son mujeres y algunas son menores de edad, estos casos son muy frecuentes”, expuso.

En materia de lo familiar, indicó que el trabajo doméstico, por ejemplo, no se ve como un trabajo y no es remunerado cuando se habla de una valiosa actividad.

“Tenemos criterios con la doble jornada que realizamos las mujeres porque tenemos que trabajar en nuestra casa y por otro lado tenemos que trabajar fuera de casa, la actividad en el hogar no es reconocida y para el efecto es que se reconozca para que la mujer que trabaja en casa y fuera sea considerada como doble jornada de trabajo”, dijo.

Otro de los casos en esta materia, es cuando se presentan las separaciones o divorcios donde se busca que las mujeres queden aseguradas, sobre todo cuando hay hijos.

En cuanto al ámbito penal, las mujeres que están recluidas en centros penitenciarios sufren de infinidad de violaciones a sus derechos, como la tortura sexual.

“Todos estos casos llegan a la instancia federal, nos ven como la última instancia que puede acceder a la justicia realmente para corregir muchos errores que muchas veces y no es porque no quieran pero en materia de justicia local hay mucha escasez de recursos y por lo tanto no se dan abasto y tratamos de reivindicar esto”, puntualizó.