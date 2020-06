Ciudadanía no se concientiza del Covid-19: trabajadores del HGZ 71 del IMSS

Veracruz, Ver.- A pesar de que los trabajadores del sector salud se están enfermando e incluso algunos han perdido la batalla contra el Covid-19 la población aun no toma en cuenta el riesgo de la enfermedad y el trabajo que hacen para atender a los enfermos, lamentó el personal del Hospital General de Zona 71 del IMSS.

Después de informar el estado de salud de tres compañeros quienes se infectaron por el Coronavirus, el personal destacó que hay toda una población atendiendo a los enfermos, ejerciendo su trabajo por encima de su salud desde médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores de limpieza, del área administrativa y del área de nutrición y dietética.

Algunos originarios de Xalapa, Tuxpan, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla llevan varias semanas sin poder visitar a sus familiares ante el temor de contagiarlos.

La ciudadanía no está consciente del alto riesgo que se tiene al salir a la calle, al acudir a reuniones, no toman en cuenta que la gente que está en los hospitales son padres de familia, hermanos, tíos, primos y no han podido visitar a sus familias para evitar contagiarlos, están emocionalmente afectado porque desean compartir un espacio con sus familiares y sentir el calor de hogar para retomar fuerzas y salir adelante

Dentro de la clínica ubicada en la avenida Díaz Mirón hay tres compañeros que se encuentran internados; uno de ellos es la enfermera Rebeca quien está en la lucha para salir de la enfermedad.

Otro caso es el de Agustín del área de laboratorio que fue internado ante la sospecha de un caso de Coronavirus debido a que presentaba síntomas de la enfermedad.

Así caso el de Gamaliel que al parecer ya esta saliendo de la enfermedad luego de varios días hospitalizado.

El personal médico hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades debido a que Veracruz está en el punto más alto de contagios y el personal también se está enfermando.