Claudia Tello se inscribe para participar en proceso interno de Morena

La diputada federal, Claudia Tello Espinosa, se inscribió en el proceso interno de Morena para la selección de la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

A través de sus redes sociales, dio a conocer que tomó la decisión de inscribirse en este proceso para "acompañar" a las mujeres que decidan participar en este proceso.

En un video, en el que se encuentra acompañada de su equipo de trabajo, manifestó que cumplió con los requisitos marcados en la convocatoria. "Estoy sumamente orgullosa de participar en este proceso democrático y transparente que realiza Morena", dijo.

Refirió que su inscripción no significa una división, sino que se trata de cohesión y de generar mayores lazos entre los representantes del partido.

Local Citlalli Navarro dice que no se “achica” ante las adversidades; competirá en Morena

"Me he registrado por cariño y amor a nuestro movimiento, a mi país, México, a mi patria, a Veracruz, porque no siempre tenemos que buscar un puesto, ni poder, ni dinero, es momento de que el compromiso sea para el bienestar de todos y todas las mexicanas. Muchas gracias a todos los representantes del territorio que están comprometidos y acudieron a mi registro", expuso.

Mencionó que "es tiempo de mujeres" y reiteró su apoyo a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

"En este proceso acompañaré a Rocío (Nahle) y demás mujeres que se anoten, no es división es cohesión", agregó.