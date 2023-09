Héctor y Pepe Yunes quieren ir por la gubernatura de Veracruz: Marlon Ramírez

Actualmente sólo José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa son los únicos representantes del PRI que de manera oficial han señalado tener la intención de encabezar la candidatura del Frente Amplio por Veracruz, con miras a la gubernatura, dio a conocer el dirigente estatal, Marlon Ramírez Marín.

En entrevista, realizada en el marco de la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, manifestó que la convocatoria es abierta y podrán participar todas las personas que así lo deseen.

“Pepe Yunes de manera formal se lo ha comunicado a la secretaria general como a un servidor de su intencionalidad de participar en el proceso, lo mismo que lo ha hecho el exdiputado federal Héctor Yunes, ellos dos, de manera formal lo han comunicado a la dirigencia nacional y estatal”, comentó.

Destacó que a la fecha son los únicos priistas que han manifestado su intención de participar en el proceso interno de selección.

“Hasta este momento de manera formal no tenemos conocimiento o dato de que alguna otra compañera o compañero haya tomado esta determinación, pero es un proceso que aún no inicia y mientras no inicie todo entra en el terreno de las posibilidades”, expuso.

Refirió que los acuerdos de la alianza son establecidos desde lo nacional, por lo que toda persona que esté en desacuerdo o tenga algunas observaciones al respecto está en la posibilidad de opinar.

“Los acuerdos de la alianza los concreta el Comité Ejecutivo Nacional del partido, con los integrantes de ‘Va por México’, ahora convertidos en ‘Frente Amplio por México’, la etapa electoral en donde se tienen que tomar esos acuerdos está pendiente de que arranque”, dijo.

Por otra parte, adelantó que este martes presentará algunas pruebas de actividades y hechos presuntamente ilícitos que supuestamente se han llevado a cabo en algunas dependencias estatales.

Marlon Ramírez Marín manifestó que la convocatoria es abierta | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Afirmó que presentará pruebas de las investigaciones que se llevaron a cabo durante varios meses.