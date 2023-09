Entre semana, aspirantes a gubernatura no podrán hablar de su pretensión: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió a los aspirantes a coordinar los Trabajos por la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, de su gabinete, que no hablen sobre su pretensión política entre semana y actúen con ética.

Luego de que Manuel Huerta Ladrón de Guevara renunciara a su cargo para poder participar en el proceso interno de Morena y de que pidiera al resto de contendientes hacer lo mismo, el mandatario estatal recordó que la convocatoria permite que puedan seguir en sus cargos.

Te puede interesar: Héctor y Pepe Yunes quieren ir por la gubernatura de Veracruz: Marlon Ramírez

“No es sencillo porque el tema es que la convocatoria lo permite. Lo que yo sí voy a hacer y voy a estar muy atento y se los pido a los compañeros al secretario de Gobierno y de Educación de que no pueden usar los espacios de gobierno de recursos públicos en el afán de promoverse, que cuiden mucho eso”.

Local Diputado Ramón Díaz se inscribirá en convocatoria de Morena

Pidió que de lunes a viernes se aboque al tema educativo en el caso de Zenyazen Escobar García, pues de lo contrario tendrá que renunciar.

“Le he pedido mucho eso porque si no, va a tener que separarse del cargo. Lo que tenemos que hacer es cuidar los recursos públicos y yo voy a estar atento de eso. No es sencillo porque yo le he pedido que se encargue todavía de algunas cosas en el tema de educación”.

Remarcó que es la población la que va a decidir en las encuestas por muchos espectaculares que se coloquen porque eso no define a quien sea elegido como coordinador o coordinadora.

“Poner espectaculares no define, que se apeguen a lo que dice (la convocatoria), que actúen con ética, que se aboquen a las funciones que tienen y les pido que de lunes a viernes no estén en el tema de su aspiración, que me disculpen, pero si piensan de otra manera que pongan su renuncia. Precisamente por eso, anticipé (a Zenyazen Escobar) que desde esta tribuna no puedes declarar con temas relacionados con tu aspiración. Sábado y domingo, tu verás que decides”, dijo en la conferencia de este lunes.

Leer más: Partido Verde Ecologista destapa a Javier Herrera Borunda para la Senaduría

Cuitláhuac García Jiménez pidió a los aspirantes a coordinar los Trabajos por la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, no hablar de su pretensión política | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Además, exhortó a la población que no se “fintee” por quien hace más campaña, “además ni tiempo les va a dar porque en unos días es la encuesta, en dos semanas se va a aplicar, si alguien cree que en este tiempo va a hacer variar la opinión de la gente está equivocado”.

¿Cuitláhuac García participará en el Consejo Estatal de Morena?

Reiteró su compromiso de abstenerse de hacer comentario alguno a favor o no de alguno de los aspirantes a coordinadores a los trabajos de la Cuarta Transformación y anunció que no participará en el Consejo Estatal de Morena para mantener la imparcialidad política

Remarcó que es la población la que va a decidir en las encuestas por muchos espectaculares que se coloquen | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Me van a disculpar, pero si su pregunta trae jiribilla, me disculpo de antemano. El 30 de octubre se da a conocer a quien será el coordinador. Anticipo que no voy a poder estar en el consejo estatal de Morena porque están involucrados varios compañeros y compañeras a quien estimo y la presencia tan solo de un servidor podría interpretarse como apoyo o desaprobación de alguien, entonces yo respetuoso. Asistí al nacional, pero en esta ocasión me abstengo. Quiero mantener la imparcialidad política con esta declaración que hago”.

Señaló que la gente en Veracruz está más politizada y si su partido logró el triunfo contra toda la cargada de medios nacionales y la decisión del ejecutivo anterior de poner a su hijo, “entonces yo creo que fue el nivel de conciencia que alcanzó el pueblo de Veracruz para sobreponerse a todo eso y elegir qué era lo que deseaba para Veracruz en 2018”.