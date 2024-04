¡Por su seguridad! Gobiernos deben apostar por las empresas establecidas: CMIC

Boca del Río, Ver.- Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) piden a los gobiernos la contratación de empresas establecidas y con experiencias, para eliminar a las oportunistas y de reciente creación que hasta podrían ser fantasmas.

En voz de su presidente Jorge Rafael Alardín Córdova, los socios de la cámara han levantado la voz para evitar la contratación de empresas fantasmas, que no tienen la capacidad, experiencia, ni la especialidad para desarrollar el tipo de obras que se les asigna.

Al reunirse con el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz al gobierno del estado, José Francisco Yunes Zorrilla, hizo un llamado para que las nuevas autoridades no otorguen contratos a modo ni asignaciones directas y que por el contrario haya transparencia.

Constructoras en contra de las empresas fantasma

“¿Qué pasa al final?, lo que vemos son obras en mal estado, obras abandonadas, obras mal hechas y no concluidas inclusive obras que no eran necesarias y había otras prioridades, pero se destinó el recurso a situaciones particulares (..) estamos en contra de eso, lo extrapolamos a nivel nacional, podemos ver que las obras emblemáticas, resulta que se descarrila el tren, que una refinería se inunda y no refina, que se caen soportes de líneas del metro, no quisiera señalar a ninguna empresa en particular pero si hacemos un resumen y lo leemos, estamos leyendo empresas sin experiencia, oportunismo y situaciones que no deberían ser”, expresó.

Destacó que la CMIC a nivel nacional se conforma por 44 delegaciones con gente organizada y con experiencia en todas las especialidades que pueden desarrollar buenos trabajos.

Hizo referencia que en algunos estados como Querétaro, Durango, Aguascalientes, Yucatán y algunos otros, es obligatorio que para poder acceder al programa de obras del estado deben ser socios de cámara, lo que se trata de un programa que genera mejores resultados.

El líder empresarial afirmó que la CMIC ha abierto las puertas a los tres candidatos al gobierno del estado a quienes se les ha hecho saber de la situación crítica en que se encuentra la Ciudad Industrial Bruno Pagliai a fin de que haya un proyecto de rescate para la llegada de nuevos polos de desarrollo y empresas.

“La zona industrial parece zona de guerra, es una situación crítica y de vergüenza, hablamos de que pudieran venir nuevos polos de desarrollo y empresas pero en la situación que la tenemos pues se requiere un proyecto para crear nuevas áreas de oportunidad”, dijo.