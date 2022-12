¡Queremos resultados! Colectivos colocan esferas con el rostro de sus familiares desaparecidos

Colectivos de familiares de personas desaparecidas colocaron esferas navideñas con el rostro de sus seres queridos en el parque Juárez para recordarles a las autoridades que su búsqueda continúa y que estas no son fechas de fiesta para ellos.

Victoria Delgadillo, integrante de Colectivo Familiares Enlaces Xalapa dijo que cada una de ellas tienen presentes a sus familiares en Navidad y esta es una expresión que da muestra de ello.

Te puede interesar: Sí hay avances en identificación de personas: Hernández Giadáns

"Que a las autoridades no se les olvide que nuestros hijos siguen desaparecidos y queremos que se agilicen las carpetas y queremos resultados para localizar a nuestros familiares, eso es lo que estamos haciendo aquí".

Local Veracruz registra el 49% de personas desaparecidas; las cifras

Recordó que llevan tres años instalando las esferas con los rostros de sus hijos e hijas y que muchos de esos casos son de larga data, porque son personas desaparecidas desde el 2011 o el 2010, además de otros más recientes.

"Somos bastantes, sigue habiendo desaparecidos. Día a día hay desaparecidos. Está el centro de identificación de Nogales pero está trabajando muy lento, no se da abasto con todo lo que se está sacando, con todos los restos que se están exhumando de las fosas clandestinas, de La Guapota, todos están trabajando encontrando restos y no se dan a abasto".

¿Qué dijo el Colectivo Familiares Enlaces Xalapa sobre las declaraciones de la fiscala Verónica Hernández Giadáns?

Ante los dicho de la fiscala, Verónica Hernández Giadáns de que tienen grandes avances en la identificación de personas, pidió que se les muestren y que les entreguen a sus hijos.

"Las familias estamos esperando que nos digan 'ya aquí está tu hijo', 'ya aquí está tu hija', tu familiar, en cuanto ellos nos entreguen a nuestro familiar, nosotros dejamos de hacer esto, de estar manifestándonos, de hacer marchas, porque todos quieren eso, todos los compañeros quieren eso, que les entreguen su familiar", abundó.

Leer más: Familiares de personas desaparecidas exigen avances en identificación de personas

El Colectivo Familiares Enlaces Xalapa recuerda que llevan tres años instalando las esferas con los rostros de sus familiares | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Expresan su coraje con las autoridades que realizan eventos navideños, "porque ellos sí pueden festejar" | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Insistió en que si bien se han entregado resultados y hay familias que han podido sepultar a sus seres queridos ha sido muy lento.

"Nosotros no hemos tenido más que una reunión con ella y con el gobernador ni se diga, desde la pandemia seguimos pidiendo una mesa de trabajo y no nos la ha dado, entonces no hay ninguna cercanía y si ella tiene tanta cercanía con el gobernador, pues debería manifestarle que nosotros queremos una reunión con los dos, que lo haga".

Expresó su coraje con las autoridades que realizan eventos navideños, "porque ellos sí pueden festejar, sí pueden tener su mesa completa, y poder darle un abrazo a su hijo en Navidad y decirle cuánto lo aman; nosotros llevamos años con esa ilusión".