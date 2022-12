Familiares de personas desaparecidas exigen avances en identificación de personas

Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron en plaza Lerdo donde proyectarán un video de los trabajos de búsqueda realizados por sus seres queridos para recordarle a las autoridades el rezago en identificación de personas y que será una Navidad más sin sus hijos e hijas.

Victoria Delgadillo del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa señaló que éste es un año más sin ellos, por lo que decidieron proyectar ese video sobre todo lo que hacen por buscarlo. Mañana a las 11:00 de la mañana colocarán esferas con las fotos de sus seres queridos en un árbol en el parque Juárez.

"Nosotros no vamos a festejar Navidad, pero siempre, días antes de la Navidad festejamos con ellos para que a las autoridades no se les olvide que las madres de los desaparecidos no tenemos Navidad".

Local "No estamos celebrando nada" Colectivo Solecito coloca “Árbol del Dolor” en Veracruz

Señaló que si bien hay búsquedas, de nada sirve que se encuentren restos de personas si en la identificación humana "estamos parando".

"De nada sirve que en las barrancas, en las fosas, se estén encontrando cuerpos si estamos parados en identificación humano, sí hay búsquedas, sí se han recuperado pero estamos parando en servicios periciales por identificación humana".

¿Qué dijo el colectivo Familiares Enlaces Xalapa sobre la Unidad de Servicios Médicos Forenses de Nogales?

Sobre la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de Nogales, refirió que aunque se han entregado cuerpos de personas a sus familiares, no ha sido tan rápido como se pensaba o como se anunció por parte de las autoridades.

"Se dijo que ese centro de identificación iba a darnos esa agilidad, no está funcionando o es porque de verdad ya rebasamos tantos recuperados. Hay muchísimo rezagado y de todos modos aunque yo diga una cifra, el rezago está".

Colectivos de familiares de personas desaparecidas advierten que hay un rezago en la identificación de personas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Aunque se han entregado cuerpos de personas a sus familiares, no ha sido tan rápido como se pensaba | Foto: David Bello | Diario de Xalapa Integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa resaltan que las carpetas de investigación siguen sin avances | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Victoria Delgadillo agregó que las desapariciones en el estado continúan y las carpetas de investigación siguen igual, sin avances en las mismas, por lo que demandan la atención por parte de las autoridades.