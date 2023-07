No frena su lucha el Colectivo Familiares Enlaces desde 2015; su historia

Lograr la localización con vida de sus familiares se ha convertido en el objetivo de los integrantes de Colectivos de Búsqueda, uno de los movimientos sociales más fuertes en la entidad que fueron creados con el fin de exigir a las autoridades resultados en las investigaciones e identificaciones.

Uno de estos grupos, el Colectivo Familiares Enlaces Xalapa se creó en 2015 con la finalidad de poder brindar ayuda a quienes no han podido localizar a sus hijos, padres, hermanos, sobrinos o su pareja. Sus integrantes han desarrollado habilidades de búsqueda, de investigación, de análisis de información y de datos e incluso de identificación.

A la fecha este Colectivo cuenta con 30 investigaciones abiertas, de las cuales la Fiscalía General del Estado únicamente ha logrado avances en tres casos gracias a la colaboración de los familiares. En ese marco, señalaron que la falta de voluntad es el motivo por el que, no se logran resoluciones ni existe justicia para las víctimas directas e indirectas de desaparición en la entidad.

¿Por qué la lucha del colectivo continúa cada día?

Carlos Saldaña Grajales, padre de Karla Nallely Saldaña Hernández y Jesús Alberto Estrada Martínez, quienes desaparecieron el 29 de noviembre de 2011 en Xalapa, aseguró que se requiere voluntad de parte de las autoridades para dar a conocer los casos y resolverlos.

“Ha sido difícil, triste y doloroso porque tenemos que hacer lo que las autoridades deben realizar. Muchos funcionarios que están desde el gobierno de Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y ahora están con Cuitláhuac García tienen compromisos políticos, pero también tienen responsabilidad, hay muchos funcionarios que traen una agenda que aplican con tal de seguir salvándose”, expresó.

Afirmó que las autoridades no avanzan en las carpetas de investigación, además de que la mayoría de la información que contienen es proporcionada por los propios familiares de la víctima.

“No trabajan en las carpetas de investigación, están rezagadas y si no se les aporta algo de lo que nosotros aportamos siguen igual, no avanzan porque no aplican el protocolo correcto. Este es el reclamo de todos los Colectivos porque no se tienen resultados”, expuso.

Relató que cuando desaparecieron sus hijos, a los nueve días se localizó el vehículo de su hija y se detuvo a la persona que lo conducía, quien en su declaración afirmó que la unidad le había sido entregada por su superior cuando fueron policías de la desaparecida Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan.

Al detenerlo, en la capital veracruzana, la persona entrega los datos completos de quien le entregó el vehículo, incluidas sus características y domicilio, por lo que solicitó a las autoridades buscarlo; sin embargo, no recibió respuesta de las autoridades.

“La Fiscalía me lo ocultó tres años y no nada más lo ocultó, sino que me decían que la persona no existía, pero yo estaba enfocado en localizar datos, por lo que revisaba diariamente medios de comunicación y me encontré una nota de un periódico en la que decía que un taxista se había accidentado y se debatía entre la vida y la muerte, quien era la persona que me estaban ocultando, le llamé a los fiscales para señalarles que ahí estaba la persona que buscábamos”, expuso.

Refirió que una semana después de estos hechos acudió a revisar la carpeta de investigación, la cual ya tenía toda la documentación de la persona, desde el acta de nacimiento hasta la información relacionada con sus empleos.

Mencionó que tras ser detenida la persona fue puesta en libertad en menos de 72 horas; sin embargo, regresó al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, por los presuntos delitos de delincuencia organizada. Ahí perdió la vida hace algunos meses.

Puntualizó que como su caso hay otros tantos, pero los padres y madres de familia no se han dejado amedrentar y no cuentan con temor de realizar exigencias a las autoridades.

“Afortunadamente en mi caso no han logrado amedrentarme, algunos delincuentes han sido abatidos o detenidos, por lo que hemos podido trabajar, exigiendo a las autoridades, en el caso de algunas carpetas las compañeras nos han dicho que tienen temor por alguna represalia”, manifestó.

¿Cómo se acompañan en el dolor de la desaparición?

Victoria Delgadillo Romero, madre de Yuneri Citlally Hernández Delgadillo, desaparecida el 28 de noviembre de 2011, destacó que de manera constante deben presionar a las autoridades para que actúen.

“Siempre hemos estado caminando juntos, siempre debemos estar presionando para que las autoridades realicen su trabajo. Una vez que la Fiscalía nos dice la fecha y la hora para realizar la búsqueda la información se pasa a la Comisión Estatal de Búsqueda para que ellos realicen su propio trabajo y puedan realizar las actividades, pero tenemos que estar presionando”, dijo.

Indicó que en un evento público que se realizó en días pasados se dio a conocer que en la Fiscalía General del Estado se han perdido carpetas de investigación, documentos de periciales o los ADN. Ante ello, refirió que no se tiene confianza en las autoridades, las cuales no realizan su labor, pues entre las acciones en las que fallan se encuentra la falta de revisión de carpetas de investigación.

“Tiene como un año que no hemos hecho revisión de carpetas, ya le pedí a la Fiscalía que nos permita realizar esta revisión, en ocasiones las compañeras van a revisar y las tienen horas paradas para decirles que no hay nada nuevo”, dijo.

Consideró que si las autoridades se encuentran rebasadas se debe realizar la contratación de más personal para que tengan menos carpetas y se puedan lograr avances.

El Colectivo, además, realiza acompañamientos a las personas que no localizan a un familiar para que presente el reporte, “acudimos a la Fiscalía, a la Comisión de Víctimas, a Derechos Humanos, a donde tienen que ir porque muchas veces no sabe y lo mismo nos pasó”.

“Las autoridades están acostumbradas a que las familias les llevemos toda la información, que nosotros seamos los que investigamos, nos preguntan sobre los datos que tenemos, los avances y lo que hemos investigado, eso es labor de ello, pero como familias tenemos que hacerlo porque somos los más interesados en encontrar a nuestros familiares”, manifestó.

Recordó que el Colectivo se creó en 2015, pero algunos de sus integrantes ya tenían una labor desde el 2011 porque pertenecían al Colectivo por la Paz, el cual fue el primero que se formó en Xalapa.

¿Qué representa el Memorial de Personas Desaparecidas?

En marzo pasado fue inaugurado el Memorial de Personas Desaparecidas, mismo que representa la materialización de los legítimos derechos a la reparación simbólica porque construye la rehabilitación psicológica y emocional de las familias víctimas de este delito.

Este espacio se ubica en el parque Rafael Hernández Ochoa, ubicado entre las avenidas Xalapa y Lucio Blanco.

Cuenta con 60 fotografías de personas desaparecidas, hombres y mujeres que son buscadas por sus familiares. Además, tiene una lista con los nombres de quienes son buscados desde el momento de su desaparición.

El Memorial representa la lucha que las familias de personas desaparecidas han tenido por años, las puertas que les han sido cerradas, el largo caminar durante largas jornadas de búsqueda y de exigencia de justicia, así como el bloqueo que han tenido para lograr justicia.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 1964 a junio de este 2023 en Veracruz hay 7 mil 500 personas reportadas como desaparecidas.

Las cifras indican que la Fiscalía General del Estado tiene iniciados mil 591 folios y actualizados mil 955. La Comisión Estatal de Búsqueda ha iniciado mil 167 folios y tiene actualizados mil 076.