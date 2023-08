"Un gran error", colectivo Solecito sobre censo para actualizar cifra de desaparecidos

Veracruz, Ver.- El censo realizado por la Secretaría del Bienestar para actualizar las cifras de personas desaparecidas fue un gran error, criticó la vocera del colectivo Solecito, Rosalía Castro Toss, al señalar que no hubo capacitación y se amedrentó a los familiares.

Al encabezar la marcha que se realizó este miércoles en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la activista consideró que no fue la manera ni los modos para ejecutar ese censo, porque se había dicho que lo realizarían personas de la Comisión de Búsqueda y no servidores de la nación.

¿Por qué el colectivo Solecito califica al censo como un error?

Aseguró que no hubo capacitación para el personal y se cometieron muchos atropellos; se amedrentó a los familiares y se revictimizó a las víctimas.

“Fue un gran error porque supuestamente se iba a hacer con gente de Comisión de Búsqueda no de Bienestar, ni servidores de la nación porque ni los capacitaron, amedrentaron a gente, llegaron a la hora que se les daba la gana, la idea fue buena pero no fueron las formas, no es posible que mandes a una persona que no sabe del tema”, expresó.

Insistió en que los temas de desaparecidos se deben tratar con cuidado y respeto.

“Llegaban y preguntaban por el desaparecido, ¿dónde está?, ¿sigue desaparecido o ya lo encontró? Y que si ya lo habían entregado querían el acta de defunción, estaban revictimizando, no son las formas tiene que ir gente preparada, especializada en el tema”, agregó.

Proyecto Árboles de Esperanza

Luego de la marcha que inició en el tranvía del Recuerdo y concluyó en la zona del Malecón, las integrantes del colectivo junto con autoridades del municipio de Veracruz instalaron un memorial inmersivo y virtual para personas desaparecidas en el zócalo de esta ciudad.

Esto se dio con apoyo del personal de la Dirección del DIF Municipal donde se instaló este proyecto que pretende conectar espacios de memoria y protesta, en los llamados "Árboles de Esperanza" que se encuentran en el zócalo porteño.

Marcha de colectivos de búsqueda en Veracruz | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Participación del DIF municipal

Por su parte, Ibis Rodríguez Maldonado, procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF municipal de Veracruz, destacó que en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos se realiza la instalación del Árbol de Esperanza que formará parte de la plataforma nacional denominada como Bosque de la Esperanza.

Refirió que este es un proyecto que nació en el 2015 con el fin de que la sociedad conozca de la lucha que realizan los diferentes colectivos de búsqueda a nivel nacional