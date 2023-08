Hasta encontrarles: exigen familiares justicia ante desapariciones en Xalapa

"Ya olvidamos lo que es la tranquilidad pero no nos vamos a rendir", expresaron familiares y colectivos de búsqueda en Xalapa, la mañana del 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.

Entre himnos y fotografías de personas desaparecidas, integrantes de los colectivos Enlaces Xalapa y La Esperanza del Reencuentro les recordaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que tienen una deuda pendiente y no se cansarán de hacérselos saber.

"En las carpetas de investigación no hay ninguna línea que seguir y esto no es nuevo, es desde hace años pero para eso estamos nosotros, para alzar la voz y para que las autoridades se pongan a trabajar y no se les olvide porque nuestros familiares no son números ni cifras", expresó el Colectivo Enlaces Xalapa.

En la plaza Lerdo, frente al palacio de Gobierno, puntualizaron que la simulación persiste, que diario hay desapariciones en la entidad y que no es secreto, "para la gran mayoría de las carpetas de investigación no hay seguimiento".

Memorial de Personas Desaparecidas en Xalapa

Tras pronunciarse por exigir verdad y justicia, el contingente inició una marcha con destino final en el Memorial de Personas Desaparecidas, con el fin de honrar la memoria de sus seres queridos.

Además del abrazo solidario entre los asistentes fue inaugurada una exposición itinerante con 60 fotografías coordinada por Enlaces, La Esperanza del Reencuentro y el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.

Está exposición, que ya fue presentada en el Congreso del Estado, se buscará que llegue a más municipios e incluso fuera de la entidad. Las fotografías e ilustraciones se suman a 10 paneles permanentes donde padres y madres aparecen al lado de quienes se han vulnerado sus derechos humanos.

Memorial de Personas Desaparecidas | Foto: Maribel Sánchez | Diario de Xalapa La exposición cuenta con 60 fotografías donde familiares aparecen al lado de quienes se han vulnerado sus derechos humanos | Foto: Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

Hubo llamado para toda la población a sensibilizarse y si se tiene información de una persona reportada como desaparecida llamen a la línea telefónica de la Comisión Estatal de Búsqueda 22-83-19-31-87.

"Todas las personas tienen derecho a ser buscadas. ¡Hasta encontrarles!", expresaron.

La activista María del Rosario Cházaro apunta que es necesario aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de los estados, catalogado como crimen de lesa humanidad.

Llaman a la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa Enlaces Xalapa pide conocer la verdad sobre las circunstancias de los casos de desaparición | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

"La preservación de los derechos debe ser garantizada por el propio Estado. Que no se olvide que la desaparición forzada de personas constituye una grave violación a los derechos humanos", subrayó.

De parte de Enlaces Xalapa reiteraron el derecho a un recurso efectivo, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, así como a ser escuchados y dar seguimiento a sus demandas.