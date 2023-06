Poza Rica es cuna de desaparecidos, advierten colectivos de búsqueda

Tras señalar que Poza Rica es una cuna de desaparecidos, Noemí Martínez Martagón del Colectivo “Ayuda a regresar a Luis Alberto Calleja”, dio a conocer que están buscando entrar al predio La Galera en el municipio de Tihuatlán luego de que a través de una denuncia anónima se les dijera que hay presencia de restos humanos en la zona.

Noemí, quien busca a su hijo Luis Alberto desde hace cerca de 13 años, explicó que este predio está cerca de La Gallera, otro punto de fosas clandestinas en donde se hallaron 40 mil restos humanos, y que mediante llamadas anónimas les han informado este nuevo sitio se trata de un “cementerio de fosas”.

Previo al Foro Crisis Forense en México y Veracruz: Las Fosas Comunes, refirió que son las madres las que con “pilo y pala” buscan a sus hijos cuando es trabajo que debería estar haciendo la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda, por lo que están pidiendo protección para seguir con su búsqueda.

“Estamos solicitando el ingreso, porque a través de llamadas anónimas nos han dicho que es un cementerio La Galera, pero todavía no se ha conocido tanto, es un cementerio de fosas clandestinas. Es un espacio muy grande tipo La Gallera”.

Poza Rica, ciudad peligrosa

Agregó que Poza Rica es una ciudad muy peligrosa pues casi todos los días hay balaceras y muertes, incluso dijo que actualmente bares están cerrados por las agresiones que se han registrado en las últimas semanas y que a ello se suman las desapariciones.

“A diario desaparece gente y sí, la autoridad y todos dicen que son disputas entre bandas, pero no es verdad porque se meten con las familias, que no nos toquen a la familia porque nuestros hijos son sagrados, no tienen por qué meterse con las familias”.

Asimismo, apuntó que a pesar del cambio de gobiernos no hay avances en temas de búsqueda e identificación y eso aplica para todos los partidos políticos y sus representantes.

“Todos son iguales, cuando andan en campaña te prometen esto y esto y ya cuando están nos dan nuestra patada, todos son iguales ya sea PRI, PAN, Morena o PRD, cuando andan en campaña prometan muchas cosas, pero cuando llegan al poder no nos quieren recibir, hay que pedir permiso horas y días para poder verlos”.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Luis Alberto?

Recordó que su hijo desapareció en Poza Rica el 18 de septiembre de 2010 a manos de Policías federales activos que fueron cooptados por la delincuencia organizada.

Noemí Martínez Martagón apuntó que a pesar del cambio de gobiernos no hay avances en temas de búsqueda e identificación | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explicó que se logró una sentencia de 37 años contra uno de los policías responsables, pero su sentencia fue revocada por un magistrado de un Tribunal Colegiado de Boca del Río.

“Después de un año di con los delincuentes y un magistrado de Boca del Río me deja libre a un secuestrador que anda libre después de 7 años de cárcel, con una sentencia de 37 años y la verdad que yo corro peligro. He pedido protección y no se me ha concedido, yo no quiero ser otra madre a quien maten porque nos están matando por buscar a nuestros hijos y las autoridades no nos dan protección ni nada”.