CEB sigue revictimizando a las familias: colectivos de búsqueda [Video]

Integrantes de los colectivos Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos de Poza Rica y Buscando Nos Encontramos de Córdoba, realizaron una jornada de volanteo en Xalapa y municipios aledaños tras la desaparición de Marion Ivette Sampayo Salazar.

Su madre, Olga Lidia Salazar Hernández acusó que la Comisión Estatal de Búsqueda se negó a buscar a Marion, por lo que se vio obligada a tramitar un amparo con lo que puede continuar con esos trabajos colgando y pegando lonas y fichas en ayuntamientos.

Te puede interesar: Familiares de personas desaparecidas pegan fichas de búsqueda en Xalapa

"Es por mi hija desaparecida el 14 de enero del 2011 en Poza Rica, Veracruz. Este volanteo y difusión se llevó a cabo porque yo tuve que meter un amparo, porque la Comisión Estatal de Búsqueda no quería continuar con la búsqueda y difusión de mi hija, me vi obligada a interponer un amparo, el cual se llegó a que primero se haga la suspensión de esta no búsqueda de mi hija".

Local Buscan a 7 xalapeños extraviados en las primeras tres semanas de abril

¿Qué problemáticas han enfrentado familiares de desaparecidos con la Comisión Estatal de Búsqueda?

Pese a ello refirió que son varias las anomalías que han sufrido, pues solo ayer no pudieron realizar ese trabajo de difusión porque en lugares como Veracruz, Medellín, Boca del Río y Cardel a los que buscaban acceder no había personal.

"Siento que fue un día perdido, siento que la Comisión Estatal de Búsqueda sigue revictimizándonos, hace los oficios pero no les da el seguimiento debido, dejamos la publicidad y todo, la pega de las fichas, dejamos las lonas pegadas de nuestros colectivos, pero no tenemos la plena seguridad de que se vayan a respetar y que el mismo ayuntamiento no las vaya a ir a retirar".

Esta mañana colectivos de familiares de personas desaparecidas, colocaron en diferentes lugares del parque Juárez de Xalapa las fichas de búsqueda de sus familiares no localizados ‼️🗣️



📹 David Bello pic.twitter.com/vNwEhTzcpa — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) April 22, 2024

Además, dijo que es necesario que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emita la convocatoria para tener un comisionado, porque hasta ahora Brenda Cerón es solo encargada de despacho.

"No sé si ya está cansada de nosotros o nosotros de ella, pero no está haciendo su trabajo como tal, está dejando mucho que desear. La difusión de mi hija del día de ayer fue todo un fracaso, inclusive en Veracruz no se hizo, porque no teníamos un permiso como tal para hacerla nos mandaban de un lugar a otro, llegó el ayuntamiento, nos dijo que lo podíamos hacer en el Zócalo, pero el Zócalo está cerrado por remodelación".

Leer más: Colectivos buscarán fosas clandestinas en Altotonga y Atzalan

Hacen un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para emitir la convocatoria para tener un comisionado | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Ahora los colectivo iniciarán ese trabajo de difusión en Xalapa, Las Vigas, Xico y Coscomatepec confiando en que las autoridades permitan realizarlo.

Y es que denunció que tras la desaparición de su hija el pasado 14 de enero del 2011 a cuadra y media de su domicilio, la Comisión Estatal de Búsqueda dijo que ya no iba a buscarla, por lo que consideró que se dio un tipo de bloqueo contra sus colectivos.

"Todos los colectivos hasta hoy no han tenido problema con hacer esas búsquedas por bloques, norte, centro y sur, solamente a mi me pusieron esa traba y a tres de mis compañeras del mismo colectivo. No se nos hace justo que nos sigan revictimizando y que ejerzan violencia institucional con nosotros como lo está haciendo Brenda Cerón", abundó.