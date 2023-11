¡Se logró! Colectivos de Búsqueda consiguen reunión con el gobernador

Luego de más de 30 horas los integrantes de Colectivos de Búsqueda tomaron la decisión de retirar el bloqueo que sostenían en Palacio de Gobierno, al establecerse que mañana jueves a las 19:00 horas se reunirán con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Al respecto, Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Familiares Enlace Xalapa, dio a conocer que decidieron retirar el bloqueo de las calles, debido a que establecerán una reunión con el mandatario estatal.

Local

Señaló que llegaron al acuerdo de que la reunión será con el gobernador y los titulares de todas las instituciones que tienen injerencia en el tema de desapariciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Mencionó que se les había señalado que la reunión sería hasta el día 24 de noviembre; sin embargo, se estableció una nueva fecha para el jueves próximo. A la reunión asistirán dos representantes de cada uno de los 32 colectivos que mantenían la manifestación desde las 8 de la mañana del lunes.

En entrevista, Delgadillo Romero pidió a la ciudadanía comprender los motivos por los cuales se realizó la manifestación permanente que abarcó parte del primer cuadro de la ciudad. "Esta manifestación no buscaba afectar a nadie, simplemente es pedir a la población que nos comprenda y que vea que como familiares de un desaparecido estaban pisoteando nuestros derechos", expresó.

Habían llegado al centro de Xalapa para exigir a las autoridades que se cumplan las peticiones | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Reconoció que aunque llevaron a cabo el retiro de los bloqueos, ya no aceptarán retrasos ni promesas que no se van a cumplir. "Muchos habrán pensado que son mujeres y no lograrían sus objetivos, pero una madre por un hijo son capaces de muchas cosas ya que un hijo duele, por lo que ahí están presentes las madres buscadoras y luchadoras por sus hijo y familiares desaparecidos", expuso.

Tras recoger el campamento que habían instalado desde ayer a las 8 de la mañana que llegaron a Palacio de Gobierno, realizaron una pequeña marcha por las calles del centro de la ciudad. Con el retiro de la manifestación fueron abiertas las calles que se mantenían cerradas a la circulación.

Fueron abiertas las calles que se mantenían cerradas a la circulación | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

BLOQUEARON DESDE VARIOS FRENTES

Desde las 8 de la mañana del pasado lunes, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas llegaron al centro de Xalapa para exigir a las autoridades que se cumplan las peticiones que tienen en torno a la búsqueda, localización e identificación de personas.

Las integrantes, en su mayoría mujeres, se plantaron en los alrededores del Palacio de Gobierno para denunciar la falta de atención de parte de las autoridades. La protesta incluyó el cierre de las calles Enríquez, Lucio, Clavijero y Revolución, a partir de Juárez, así como Ávila Camacho, Úrsulo Galván, Zaragoza y Leandro Valle.

Ayer, ampliaron su protesta hasta la carretera federal Veracruz-Xalapa y cerraron la vialidad a la altura de la SEV| Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Ayer, integrantes mantuvieron los bloqueos y por la mañana decidieron tomar las oficinas de la Secretaría de Seguridad. Más tarde, ampliaron su protesta hasta la carretera federal Veracruz-Xalapa y cerraron la vialidad de ambos carriles a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).