¿Por qué se detuvieron las exhumaciones en fosas comunes? Colectivos protestan

La tarde de este martes colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon del panteón Palo Verde al centro de Xalapa para denunciar que continúan estancadas las exhumaciones en fosas comunes de los panteones municipales.

Los integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, quienes portaban lonas con las fotografías de sus seres queridos, dijeron que hay muchos cuerpos en las fosas comunes de los cementerios que no han sido identificados y que podrían corresponder al de personas víctimas de desaparición forzada.

Te puede interesar: Marchan familiares de desaparecidos en Veracruz; exigen resultados a las autoridades

De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, integrante de dicho colectivo y quien busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo desaparecida desde noviembre de 2011, la exhumación de restos humanos es necesaria y no solo en el panteón Palo Verde.

Local Tramita Colectivo Solecito permisos para buscar fosas clandestinas

Señaló que están pidiendo poder ingresar también en el cementerio de la localidad El Chico, municipio de Emiliano Zapata; en el de Coatepec, así como en el de Actopan. “Hay muchos panteones. No nos permiten exhumar, ¿quién no nos dice que nuestro familiar no está en fosas comunes como los hemos encontrado? porque hay muchas compañeras que han encontrado a sus hijos en fosas comunes, después de cinco o seis años allí han estado y simplemente les dicen: es que no vieron la foto, cuando no es cierto, porque nosotros hemos pedido ver esas fotos, pero hay muchos cuerpos no identificados en las fosas de los panteones”.

Agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido omisa en los casos de desaparición de personas debido a que no hay avances en las investigaciones para su localización.

Colectivo Familiares Enlaces Xalapa fueron acompañados por un sacerdote | Foto Luis Romero / Diario de Xalapa

En la manifestación hubo personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para garantizar que estas personas pudieran expresarse libremente y evitar violaciones a sus derechos.

Vuelve a leer: Habrá memorial a víctimas de desaparición: Ricardo Ahued

Esta fue parte de las acciones que diferentes colectivos realizaron en diferentes ciudades del estado y el país este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para pedirle a las autoridades que les den respuestas y se atiendan sus demandas para localizar a sus seres queridos.