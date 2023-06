Comerciantes, de los más afectados por ola de calor y apagones; te contamos

Veracruz, Ver.- Decenas de productos perecederos corren el riesgo de echarse a perder ante las altas temperaturas que han sobrepasado los 40 grados en la ciudad y los constantes apagones que se han registrado en las últimas semanas, hasta el momento las frutas son las más afectadas por las altas temperaturas.

David Carrillo Bouchan, propietario de un establecimiento en el mercado Hidalgo, explica que los comerciantes de frutas y verduras se han visto impactados con este calor debido a que productos como la fresa, uva, plátanos, manzanas, melón y otros no están aguantando el calor y se echan a perder con facilidad.

Menciona que aunque compran la fruta verde y la mantienen en refrigeración las altas temperaturas provocan su acelerada descomposición, generando pérdidas económicas para los locatarios.

“La fruta aguanta menos por los calores, de por sí son productos perecederos que se van trabajando al día pero si nos impacta, son pérdidas económicas porque el calor está muy fuerte”, expone.

Local

En productos como carne y pollo, los tablajeros informan que hasta ahora no hay pérdidas, sin embargo están a la expectativa ante los constantes apagones que se presentan de manera diaria, sobre todo por las mañanas.

Se han registrado hasta tres apagones diarios

Indican que no solo es un apagón sino que se han llegado a registrar hasta tres en un día pero son momentáneos de hasta media hora o a veces un poco más

Jorge Alberto Mara García de la carnicería “El Conejo” ubicado sobre la avenida Cortes, explica que los productos se mantienen refrigerados y mientras no se abran las neveras, pueden permanecer en buen estado pero en caso de que un corte de energía eléctrica se prolongue se descompondría toda la carne.

“Los apagones se han presentado en las mañanas, se va de dos, tres, cuatro veces, media hora, una hora va variando, pero por el momento no ha habido afectaciones, pero corremos el riesgo porque los calores afectan nuestro productos porque las ventas están bajas, la gente no quiere no comer, prefiere consumir líquidos”, señala.

Samuel Pontes Vázquez otro de los comerciantes en el mercado Hidalgo indica que diariamente están con el temor de tener afectaciones ya que en estos tiempos resulta lamentable que se pierdan productos y se tengan que tirar a la basura.

Pollo, es uno de los alimentos mas delicados

Local Golpe de calor afecta a varios alumnos en secundaria de Soledad de Doblado

En el caso del pollo, los comerciantes afirman que el producto debe estar refrigerado para evitar echarse a perder, aunque hasta ahora han logrado sacar la venta sin problema.

En las cremerías, la situación es la misma, los comerciantes toman sus precauciones para evitar que los productos se descompongan cuando se presentan los cortes de energía.

Yael Sánchez Lagunes de la cremería “Lagunes” que se encuentra en el mercado Unidad Veracruzana detalla que con las altas temperaturas los productos se refrigeran más tiempo, debido a que el calor los descompone con facilidad, sobre todo los quesos.

Argumenta que los productos se colocan en las neveras y a menos que el cliente los pida es como se sacan pero una vez que se despacha vuelven a refrigerarse para no dejarlos expuestos al calor de 40 grados que se ha sentido.

Leer también: Alcaldes piden paciencia ante fuga de agua que abastece a municipios conurbados

Reconoce que han tenido que enfrentar cortes de energía eléctrica pero por fortuna son periodos cortos y en algunos casos se ha conectado a otros puestos que sí tienen luz para mantener refrigerados los productos.

“Estamos tomando medidas, de mantener los productos más tiempo en el refrigerador y cuando se va la luz hay un regulador, pueden estar hasta dos horas sin energía eléctrica, aquí en la zona del mercado hay varias corrientes, entonces si se me va la luz a mí y al de enfrente no, me conecto, así nos apoyamos aquí para que ninguno pierda”, refiere.