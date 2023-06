"Complicado pero alcanza"; así son las jornadas de trabajadores en expendios de pollo

Trabajar en expendios de pollo implica una jornada de trabajo que inician en las primeras horas de la mañana, sin prestaciones sociales, pero sí con el pago de salario mínimo.

No es el mejor trabajo del mundo, pero para comer siempre se ganará, expone Armando León, quien lleva más de una década como empleado de varios expendios.

¿Cómo es trabajar en un expendio de pollo?

A sus 55 años, expresa que es complicado encontrar más trabajos en la ciudad, por lo que se ha dedicado a trabajar en el negocio del pollo. Poco antes de las 7 de mañana les llega al puesto el pollo que venderán ese día y en cuanto eso sucede comienza a destazarlo para que cuando lleguen los primeros clientes ya esté en piezas, porque las amas de casa quieren llevarse las mejores y de mayor tamaño por lo que van temprano para escogerlo.

Los pollos le llegan enteros, pero limpios sin plumas, en destazar se puede llevar varias horas, pero como a las 10 de la mañana si es necesario se va al rastro para traer más producto, “pero el trabajo es solo de mañana, por la tarde ya no encuentra ningún expendio abierto, porque es un alimento que se compra muy temprano por las amas de casa”.

Trabajo sin prestaciones sociales

No recibe prestaciones sociales, como todos quienes trabajan en los expendios, “pero es un trabajo que siempre me da de comer porque llevo a mi familia este alimento cada día, independientemente del pago. Hay patrones que nos dan el pollo cuando no se vende, eso es bueno para nosotros”.

Otro caso es María Hernández, quien dice que tiene 3 años laborando en un expendio de pollo; “no tengo prestaciones, pero el trabajo es temprano, en el caso del puesto que atiende, aunque se le cambia a veces, se abre a las 8 horas y termina de trabajar poco después del mediodía”.

Es un trabajo arduo, pues sí, tiene que destazar el pollo y despachar, pero la ventaja es que es por la mañana y no tiene que trasladarse lejos, le queda cerca de su casa y el objetivo es que pronto pondrá su propio negocio de pollo, “porque deja algo para vivir y siempre hay amas de casa que compran”.

Exponen que es un trabajo arduo, pues se tiene que destazar el pollo y despachar | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Explica que gana el salario mínimo y que no es mucho, pero trabaja poco menos de 8 horas, “lo que le deja tiempo para atender su casa por la tarde”.

¿Cómo han sido las ventas de pollo en negocios de Xalapa?

Perla Basurto, de una distribuidora de pollo de la ciudad, comenta que ellos reciben este alimento de Córdoba, su labor comienza a las 5 de la mañana, que es cuando empiezan a distribuirlo a las distintas sucursales en la ciudad.

A su negocio, el pollo llega vivo al rastro donde se sacrifica y procesa. De la cantidad de animales que reciben comenta que depende de la temporada y de si hay clases o no.

Xalapa es una ciudad que depende mucho comercialmente de la actividad educativa, “cuando se van los estudiantes de todos los niveles educativos de vacaciones, pues nosotros sentimos ese hecho”.

Durante la pandemia subió el precio y eso afectó a toda la cadena de producción | Foto: Margarito Pérez/ Cuartoscuro

Expresa que en estos días se nota que vienen vacaciones porque la UV terminó el curso y entonces se vende mucho menos cantidad en la ciudad. “El costo del pollo también depende de la demanda y por eso ahora es que se nota que hay menor cantidad de comensales”.

Recuerda que durante la pandemia subió el precio y eso afectó a toda la cadena de producción, “pero ahora todo comienza a regularizarse y se estabilizó el costo”.