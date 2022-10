Comerciantes de Xalapa protestan contra impuesto por “contaminación visual”

Comerciantes bloquearon el crucero de las calles Revolución, Acosta y la avenida 20 de Noviembre del centro de Xalapa en protesta porque el Ayuntamiento de Xalapa pretende cobrarles un nuevo impuesto por presunta “contaminación visual”.

Acusaron que personal de Desarrollo Urbano les exige un pago por la publicidad que se observa en su negocio, como en lonas, volantes, gorras y playeras.

Los quejosos consideraron que se trata de una disposición injusta, que les resulta imposible cubrir, pues les dijeron que la tarifa mínima por este impuesto es de 2 mil pesos.

De acuerdo con Elia Ambrosio, propietaria de una cocina económica, en la zona de la calle Revolución hay más de 100 comerciantes afectados con dicha imposición municipal.

“Ayuntamiento nos está cobrando por los anuncios que tenemos exhibidos, pero la mayoría no queremos pagar porque es un impuesto más, vamos al día y la verdad no nos da para estar pagando más por tener cartulinas, tener volantes, no podemos tener ni siquiera el logo de una camiseta porque todo eso requiere de un impuesto y nosotros ya no queremos más”.

Refirió que hay personas de la tercera edad con comercios que apenas juntan 30 pesos al día como para pagar por un nuevo impuesto.

Agregó que el pasado miércoles 5 de octubre acudió el personal municipal a los establecimientos, donde, mediante engaños, hicieron que los empresarios firmaran una notificación; sin embargo, no todos accedieron.

“La mayoría de los locatarios por error, sí firmaron porque no les dieron la información adecuada y autorizaron que si en el momento que municipio venga y no han regularizado o pagado su impuesto por los anuncios que tienen se los pueden tirar, los van a demoler y aquí lo dice y aparte les van a cobrar por haberlos demolido”.

Comerciantes de Xalapa consideraron que se trata de una disposición injusta, que les resulta imposible cubrir | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

Los afectados son propietarios de pescaderías, restaurantes, consultorios dentales, tortillerías, verdulerías, carnicerías y de otros negocios quienes amagaron con mantener el cierre de vialidades hasta que sean atendidas sus demandas por parte de las autoridades municipales.

“¿Qué quieren? La economía se va para abajo y estos solo quieren sacar dinero. Nosotros no queremos pagar nada, muchos ya invirtieron en sus logos, en sus anuncios, en sus lonas”.

Al respecto, el director de Desarrollo Urbano, José Miguel Torres Cházaro dijo que la regularización y retiro de anuncios publicitarios que no cuenten con permiso del Ayuntamiento no es una disposición nueva pues se encuentra establecida en el Reglamento de Desarrollo Urbano y publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado desde 2015 y esta administración simplemente está haciendo valer la ley.

¿Cuál es el objetivo de la normativa para retirar anuncios?

Agregó que esta normativa lo que busca es ordenar y conservar la imagen urbana del municipio, así como hacer efectivas diversas medidas para garantizar la integridad de las personas.

“El objetivo es disminuir la contaminación visual, mejorar la perspectiva del entorno, recuperar espacios para el libre tránsito y, con ello, mejorar la calidad de vida al reducir el impacto negativo de la publicidad”.