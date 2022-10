Maestros del SIMVE piden pago del aumento salarial; toman instalaciones de la SEV

Integrantes del Sindicato Magisterial Veracruzano (SIMVE), se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en Xalapa, debido a que piden el pago inmediato del aumento salarial, ya que hasta el momento no se les ha otorgado, manifestó el Secretario General del mismo, Gerardo Velázquez Maravert.

Con un aproximado de 90 profesores, se está realizando la protesta que inició a las 5:30 de la mañana y hasta las 11 horas continuaban en espera de la presencia de alguna autoridad.

“Estamos manifestando nuestra inconformidad, en la manera de operar dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz, debido a que hay morosidad de parte de la oficial mayor de la Secretaria de Educación”, dijo el maestro Gerardo Velázquez.

Local Maestros de Facultad de Ingeniería se fueron a paro de brazos caídos

Indicó que es para resolver y dar celeridad a planteamientos que se dieron en tiempo y forma “incluso hay unos escritos que ya se le pasó el tiempo para contestar, en el cual estamos solicitando información precisa sobre los presupuestos y criterio para asignarlos a los sindicatos”, dijo el líder del SIMVE.

Velázquez Maravert comentó en entrevista para Diario de Xalapa que iniciaron la manifestación a las 5:30 de la mañana en la que también se encuentran pidiendo que se haga una programación de pago con fechas concretas para el aumento salarial destinado para trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz.

¿Qué ha dicho la la Secretaría de Educación de Veracruz?

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna acercamiento con alguna autoridad de parte de los titulares, no se han acercado, no se ha hablado, estamos solicitando platicar con la oficial mayor de SEV y por supuesto con el titular de esta dependencia, el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García”, indicó.

Remarcó que hasta el momento no ha habido alguna acercamiento “o alguna pesquisa de hay voluntad de platicar. Hasta el momento solo han venido auxiliares de los niveles”, explicó.

Integrantes del Sindicato Magisterial Veracruzano (SIMVE), se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa Gerardo Velázquez Maravert, Secretario General del Sindicato Magisterial Veracruzano (SIMVE), dijo que continuarán manifestándose hasta que una autoridad los atienda | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Así mismo dijo que continuarán a las afueras del SEV manifestándose hasta que una autoridad los atienda “y se digne el Secretario de Educación y la Oficial Mayor a dialogar con un servidor, en representación del gremio afiliado al Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano”, concluyó.