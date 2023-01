Empresarios inconformes, ¿cómo afectan las filas de adultos mayores a sus negocios?

El administrador del Pasaje Tanos, Gerardo Librero Cobos se dijo inconforme por la fila de adultos mayores que se formó en ese lugar para poder ingresar al Banco Bienestar, pues señaló que esto impide el tránsito de los clientes y crea inconformidad entre los comerciantes.

Además, consideró que es “inhumano” que se tenga a las personas mayores de 65 años esperando tanto tiempo y por algunos momentos bajo el sol, “no es posible que los señores estén ahí parados tantas horas (...) los comerciantes me están diciendo, yo soy el administrador y lo que quieren es orden, nada más”.

¿Por qué la afluencia de adultos mayores afecta a los negocios del Pasaje Tanos?

Este miércoles, inició el pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de las Personas con Discapacidad con primera letra del apellido A, B, C; en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar lo que ocasionó filas sobre la calle Enríquez.

De acuerdo con Libreros Cobos, al haber esta afluencia en el Banco del Bienestar ubicado al interior del Pasaje Tanos, se impide que lleguen los clientes a comprar a las tiendas.

“Es una desorganización, pido que se organicen, yo no soy el de los programas (sociales). El Banco Bienestar solo tiene un espacio allá adentro (del Pasaje) esto es un espacio público, los comerciantes que están aquí se molestan porque no pueden pasar las personas a comprar sus productos. Tenemos que ser conscientes entre ellos que vienen al Banco y nosotros”, dijo.

Reconoció que, aunque la fila de personas no se tiene a diario, cada que ocurre hay inconformidad de los vendedores establecidos en ese pasaje.

¿Cuántos comercios dentro del Pasaje Tanos se ven afectados?

“No es de todos los días, está bien no es de todos los días, pero no veo a gente del gobierno acomodándolos (…) estamos hablando que adentro del Pasaje hay 50 comercios, y la gente a ver esta aglomeración deja de entrar, entonces perjudican, yo lo único que quiero es organización, porque los que venden los trajes para caballero no están vendiendo”.

Por ello, el empresario reiteró que su petición es únicamente que se tenga mayor orden y exista consciencia de lo que ocurre.

“Organización es lo único que estoy pidiendo. Hay personas que vienen y tapan los aparadores y no dejan ver a los clientes, pedimos consciencia nada más, cada vez que hay este tipo de situación pasa lo mismo, hay personas que entienden muy bien y se retiran, solo queremos un poquito de conciencia”.