Cierres y pérdidas económicas, afectaciones de comerciantes por apagones

Veracruz, Ver.- Pérdidas económicas de más de dos mil pesos reportan comerciantes del municipio de Veracruz tras los apagones y cortes en la energía eléctrica en las últimas dos semanas.

Desde la señora de los antojitos, el propietario de la tienda de abarrotes, el cerrajero, la dueña de la lavandería, el negocio de los pollos, cerrajeros y demás se han visto afectados por las interrupciones en el servicio que han llegado a prolongarse hasta más de 24 horas.

¿Qué afectaciones han dejado los apagones a comerciantes de Veracruz?

Eusebio Cisneros Olivares. propietario del taller de laminación y pintura en la colonia centro señala que diariamente pierde entre 600 a mil pesos por la falta de energía eléctrica, ya que requiere conectar su equipo para poder trabajar.

“En lo que va de estas dos últimas semanas me he quedado sin el servicio más de cuatro veces y en una de esas tuve cerrado mi negocio dos días, perdí mucho dinero porque tengo que entregar trabajos y me tengo que conectar, en la semana me llevo mil 500 o más depende según la chamba, pero si no trabajo dos días no como”, expresa.

Evelia Jacobo Luna, otra comerciante de la calle de Revillagigedo, refiere que estos días el servicio de energía eléctrica ha sido intermitente, ya que algunas horas está bien y otras horas se va.

En su caso, indica que ha tenido que cerrar su negocio porque no puede trabajar sin energía eléctrica.

“A diario se está yendo la luz, como que no está controlada, se va y viene y eso nos afecta, porque en mi caso no puedo trabajar sin luz y he tenido que cerrar en dos ocasiones, claro que me afecta porque es mi negocio y es lo que me da de comer, pienso que deberían componer todo el cableado porque somos muchos negocios afectados”, expone.

Sobre la calle de Circunvalación también hay decenas de afectados por los cortes de energía eléctrica.

¿Qué ha provocado los cortes de luz en Veracruz?

Francisco Chávez Fajardo, cerrajero en dicha avenida menciona que desde el norte todo el sistema eléctrico en la zona ha estado fallando, aunque las afectaciones no se dan al mismo tiempo, sino que algunos negocios sí tienen energía y otros no.

“Desde lo del norte hay fallas en todos lados, aquí, por ejemplo, hoy yo no tengo luz y no puedo trabajar, ha venido gente pero sin energía eléctrica no puedo hacer duplicados, voy a tener que traerme una extensión para pedirle al de la peluquería que me haga el favor o voy a esperar, la verdad esto nos pega en la economía”, señala.

Algunos comerciantes de tiendas de abarrotes han tenido que mover su mercancía, sobre todo la que necesita refrigeración para que se echen a perder.

Otros negocios han preferido cerrar para evitar pagar el día a los empleados, ya que la energía eléctrica no ha sido constante en los últimos días y de repente falla.

Las afectaciones se han reportados en todo el municipio, desde la zona centro, hasta el norte y norponiente.