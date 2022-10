“Karl” les arrebató todo a familias… el miedo vive a 12 años del huracán

Medellín de Bravo, Ver.- El solo nombre de “Karl” hizo que los habitantes del fraccionamiento Puente Moreno en el municipio de Medellín de Bravo regresan el tiempo 12 años atrás para revivir uno de los momentos más tristes de su vida. Y es que para ellos Karl significa perderlo todo, ver su casa llena de lodo, sus objetos más preciados destruidos, su ropa inservible y sus documentos perdidos.

Doce años después, un nuevo fenómeno llamado Karl amenazaba las costas veracruzanas y hasta este viernes, Adriana y su esposo monitoreaban el pronóstico del tiempo para tener la certeza de su trayectoria ya que, aunque su casa ha tenido algunas modificaciones como medida preventiva, prefieren no volver a correr riesgos.

¿Qué miedos dejó el paso de Karl en Medellín?

“Con Karl lo perdimos todo, el agua subió un metro con diez centímetros, es triste ver que todo por lo que has trabajado se pierde, entras en depresión. Mucha gente vendió su casa después de eso, nosotros decidimos quedarnos aquí y construimos un segundo piso y así hemos vivido”.

Local Tormenta “Karl” llega a Veracruz; ¿ya tomaste precauciones?

Y aunque esta última década no han tenido afectaciones, reconocen que en cada alertamiento la familia trata de estar pendientes de los avisos y que cuando un fenómeno amenaza la entidad suben sus cosas de valor al segundo piso, “porque no puedes ni dormir no sabes si te va agarrar en la noche y para donde corres”, expresa.

Menciona que ahora que se formó la tormenta tropical Karl y que podría haber afectaciones en la zona centro del estado, volvió el temor entre los vecinos, familia y amigos al recordar el mal sabor que el Karl del 2010 les dejó. “Si nos causa temor, entre la psicosis, tus familiares también se preocupan por ti y te mandan mensajes, a veces no toleras la información que sale en las redes, te entra el nerviosismo”, expresa. Asegura que desde Karl del 2010 no han vuelto a tener ninguna afectación, pero viven con el temor ante cualquier posibilidad.

¿Qué aprendieron habitantes tras el paso del huracán Karl?

Por su parte, Cuauhtémoc Antonio Solares, otro de los habitantes afirma que el fenómeno Karl del 2010 dejó un gran aprendizaje entre la ciudadanía y las autoridades. “El huracán Karl nos agarró descuidados, creo que no había cultura de prevención ni siquiera de las autoridades, no se desazolvaban los canales. Ahora la misma gente ya está pendiente del pronóstico, y sabemos que ante cualquier emergencia lo primero es sacar los documentos y poner en resguardo lo de valor, subimos todo al segundo piso y en caso de una situación, tenemos dos coches, uno lo llevamos a un lugar seguro y el otro disponible para salir”, refiere.

Comenta que una de las mayores ventajas ante cualquier emergencia es hacer uso de los canales oficiales para evitar caer en noticias falsas que solo alarman a la población.

Vuelve a leer: ¿Cómo contactar a la Marina en caso de afectaciones por Karl?

Lo que yo siempre reviso es que las fuentes sean de Conagua, de Protección Civil, estar pendiente de la información del gobierno, fuentes oficiales

Haciendo memoria, reconoce que en el 2010 nunca pensaron que les pudiera ocurrir algo y sin embargo, el huracán Karl hizo que perdieran documentos importantes, libros escolares y aparatos electrónicos. “El agua subió un metro 15 centímetros, cuando hicimos la limpieza había hasta cangrejos y bichos que traía el río. Pensé en no comprar nada más ¿Para qué? Si podía venir otro evento, pero ahora es mejor estar prevenidos”, puntualiza.

¿Por qué ahora los habitantes están pendientes del río?

Local Se prevé que Karl no provoque afectaciones graves en Veracruz: Gobernador

Gonzalo Álvarez Domínguez, uno de los primeros habitantes del fraccionamiento, expresa que la historia de los pobladores de Puente Moreno y Arboleda San Ramon se divide en antes y después del huracán Karl, pues dejó el aprendizaje de la cultura de prevención.

“La historia de los que vivimos aquí, es antes de Karl y después de Karl así está dividida, antes no conocíamos ni estábamos informados, escuchábamos que venía un huracán y no le tomábamos importancia, a partir de Karl la gente ya aprendió, que debe estar pendiente, que no todos los alertamientos nos van a afectar pero que debemos estar prevenidos”, argumenta.

Hay un antes y después del paso del huracán Karl, enfatiza Gonzalo Álvarez Domínguez | Foto: Raúl Solís

Refiere que en su caso diariamente mantiene comunicación con su hermano quien habita en Cotaxtla para conocer el nivel del río de aquella localidad para prevenir cualquier situación ante un acumulamiento de agua y poder tomar acciones.

“Cuando el huracán Karl en el 2010, mi hermano que vive en Cotaxtla me avisó que el río estaba crecido que ya estaba llegando a las casas, yo no tome importancia, me fui a trabajar como cualquier día pero en cuestión de horas los canales que rodean Puente Moreno se llenaron de agua, San Ramón ya estaba inundado, todo sucedió muy rápido, afortunadamente mi familia pudo salir en una plana de trailer (..) ahora siempre hablo con mi hermano acerca de los niveles del río Cotaxtla para darnos una idea y tomar acciones”, enfatiza.

Lee más: Temporada de lluvias: Emiten declaratoria de desastre natural para 19 municipios de Veracruz

Por fortuna, los últimos reportes de las autoridades indican que la tormenta tropical Karl desvió su rumbo y los habitantes de este fraccionamiento no volverán a padecer afectaciones.

¿Cómo toman previsiones los habitantes tras la llegada de la tormenta?

Aprovechando la quincena decenas de veracruzanos surtieron la despensa con agua, velas y comida enlatada de más para prevenir cualquier posibilidad de variaciones en el trayecto de la tormenta tropical Karl.

Argumentan que aunque no hacen compras de pánico, las fechas se empatan con la quincena y prefieren hacer previsiones ya que en caso de alguna actualización los centros comerciales podrían estar llenos.

Local Frío cala hasta los huesos y daña los cultivos en comunidad de Las Vigas

“Pues es viernes de quincena y me vine a hacer las compras de la despensa, si tengo conocimiento de la tormenta tropical ya informaron que se desvió a otra zona pero de todos modos hay que hacer la despensa, si llevo cosas de más por cualquier cosa, mucha agua”, expone Julio, uno de los ciudadanos que realizaron su despensa este viernes.

Algunos consumidores temen que en caso de algún evento de norte y lluvia la energía eléctrica falle y se preparan con la compra de veladoras.

Carolina, ama de casa, también llenó su carrito de comida enlatada, algunas sopas, arroz, frijol mencionando que las compras son de acuerdo al consumo de una quincena en la familia. “Son las compras que hago cada quincena para la casa, quizá lleve unas velas extras pensando en que la luz pudiera irse ya que con el norte y el agua luego hay fallas, pero sería todo, esperamos que no haya afectaciones”, menciona.

Los costos de los alimentos no tuvieron variaciones durante estos días ya que se mantienen igual que como se han venido presentando en los últimos meses. Los productos con más demanda son agua embotellada, huevos, atún enlatado, sopas, arroz y frijol.

En los centros comerciales también se puede notar que artículos como sombrillas, impermeables y botas se ofertan entre los pasillos y los precios varían entre los 20 a 450 pesos dependiendo algunas de las marcas.