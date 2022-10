Obra carretera lleva 4 años; así padecen escasez de agua familias de Río Blanco

Río Blanco, Ver. - Habitantes de la calle Álamos demandan atención a tramo que comprende más de 10 casas, pues desde hace 4 meses el agua es escasa, pero también la reparación de la calle es un proyecto que llevan esperando desde hace 4 años, afirman vecinos.



"Desde hace 3 o 4 años se ha estado abriendo la calle para poder reparar lo del agua, pero no ha funcionado; vean cómo está la calle, pero también hay un hoyo en el drenaje que conduce a la calle de atrás, que también no es la mejor", señala la señora Dora.



Con grava, tierra o piedras, los vecinos de la calle Álamos han tapado poco a poco los hoyos que se han generado por reparaciones de tuberías, "ya no nos mandan agua y solo vienen a excavar los hoyos para reparar, pero no lo hacen y nosotros debemos de hacerlo porque tenemos carros", señala una vecina del lugar.



Local Padres de familia exigen construcción de puente peatonal; bloquearon avenida en Veracruz

Señala que la calle "de los parches", como entre vecinos la conocen, se debe a que los orificios han sido tapados y la diferencia al color del cemento es notorio.



Explica que el personal abre la calle y no es la primera vez que como vecinos han enviado documentos para que sea reparada la vía. Desde hace 4 meses otro de las problemas que han tenido es la falta de agua, pues un "hilo" llena las cubetas para poder hacer los quehaceres.



La declarante, trabajadora de una tienda de abarrotes del lugar, comenta que los vecinos, ante la falta de agua, han tenido que pedir permisos para hacer cisternas, lo que les ha implicado un gasto que no tenían contemplado, pues el pago del servicio ya se hizo.



"Hay vecinos que ya son adultos mayores y tienen que estar comprando garrafones para tener agua, ya que no pueden cargar cubetas, incluso uno de ellos es el que más ha podido ir al palacio a poner queja, pero no ha habido avance".



La calle tiene topes y algunos baches que han sido tapados con tierra, pero con las lluvias estas "se lavan" y los agujeros quedan libres, lo que ha ocasionado que las llantas de los autos peguen y aunque al momento no se han tenido accidentes, no quieren que eso pase.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan hacer la reparación de la calle y que se revisen las tuberías de agua, puesto que en su caso tienen 4 meses con poca agua, pero hay vecinos que tienen más tiempo.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)