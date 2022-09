Solo encharcamientos por lluvias en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río

Veracruz, Ver.- La constante lluvia que se registra desde la madrugada de este jueves ha dejado hasta este momento sólo encharcamientos en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río.

De acuerdo al director de protección civil de Veracruz, Alfonso García Cardona, los ciudadanos no han reportado afectaciones mayores.

Sin embargo, en el recorrido que efectuó la dependencia municipal detectó varias arterias con el nivel del agua hasta la guarnición. Pidió esperar a que comience a fluir el agua de manera natural.

¿Qué reportes hay por la fuerte lluvia?

“No hay reportes, al menos hasta el momento. No digo que no haya afectaciones pero nadie nos ha llamado o solicitado apoyo. Hay muchas calles con niveles de agua en la guarnición y se dificulta el tránsito. Es una situación generalizada. Aclaró no es en la totalidad de la ciudad”.

Cabe mencionar que seguirá el potencial de lluvias en gran parte del estado de Veracruz, este jueves y mañana viernes.

De acuerdo con el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la SPC Veracruz, podrían ser los días con mayor contenido de humedad debido a una vaguada y una onda tropical.

Por cuanto hace al municipio de Boca del Río también ha dejado anegaciones en varias vialidades. Algunas importantes como en el callejón 18 de Marzo y las calles Jaime Nuno en la colonia Ejido Primero de Mayo Norte.

¿Cómo puedo evitar que mi calle se inunde?

Ante la situación hacen un llamado a la empresa CAB para que desazolve los registros y el drenaje. Los vecinos reportan que sus domicilios han comenzado a inundarse, ya que el nivel del agua ha incrementado considerablemente.

Ambas autoridades recomiendan estar al pendiente de los boletines oficiales para saber cuál es la actualización del estado del tiempo.