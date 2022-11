Se recuperó del cáncer y ahora apoya con su asociación; la historia de Mayra

Orizaba, Ver. - El padecer cáncer representa todos los días una lucha constante para salir adelante asegura Mayra Esther Morales Huerta, quien padeció esta enfermedad hace 10 años y cuando se recuperó creó la asociación "May Contigo".

Mediante esta organización apoya a las personas que padecen de esta enfermedad, da charlas motivacionales y acompañamientos médicos en hospitales.

¿Cómo desarrolló y superó el cáncer?

Su enfermedad se desarrolló en el colón que la llevó a viajar constantemente al puerto de Veracruz para recibir radiaciones, siendo un total de 120 dosis, lo que causó que su semblante y aspecto cambiaran, pero su humor, alegría y belleza interna hicieron que saliera adelante de esta enfermedad, relata al ser entrevistada.

Mayra Esther Morales Huerta padeció esta enfermedad hace 10 años y cuando se recuperó creó la asociación "May Contigo" / Foto: May Contigo A.C. Orizaba

"Gracias a la fe y a las ganas de vivir acá estoy y ahora invito a las personas a que no se dejen, que la actitud es importante, juntarse con gente positiva es primordial y aunque te digan no hay remedio, quien tiene la última palabra es Dios", señala.

Luego de su recuperación vivió aspectos económicos, emocionales y sociales, por ello buscó dar apoyo a todos aquellos que como ella padecieron de la enfermedad, brinda acompañamientos, una vez en cada hospital dan alimento a los familiares que se quedan fuera de los hospitales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Regional de Río Blanco.

Recuerda que en aquellos años, su hijo mayor tenía 8 años y no encontraba la forma de decirle lo que padecía, por ello invento un cuento y esta misma dinámica la aplica cuando tiene la oportunidad de acudir al Hospital Regional de Río Blanco para estar con los menores y aunque no tiene fotos del momento, en su corazón siempre atesorar a estos recuerdos.

"Hice la asociación para apoyar a la gente, hoy en día te dicen, tienes cáncer y piensas en que te vas a morir, yo manejo el mensaje de que quieren algo bueno de ellos como persona, tienen algo que dar a la población".

Mayra Morales Huerta fue partícipe del concurso de catrinas organizado por el Mercado de Artesanías y comenta que su vestuario fue hecho en una sola noche, lo hizo a mano, puesto que sabía que lo importante era participar y luego de padecer de cáncer, agradece a la vida despertar todos los días.

Participó en el concurso de catrinas organizado por el Mercado de Artesanías / Foto: Mayra Esther Morales

"Cuando el doctor me dijo tienes cáncer, el mundo se me pasmo, pues me lo dijo de una forma peculiar y él me dijo que le pusiera ganas, pues era joven y bonita".

Actualmente, a sus 55 años, se siente joven y viva, por ello invita a que desde generaciones pequeñas se les cuide la alimentación, que hagan ejercicio y que hagan lo que quieran, siendo esto un mensaje fuerte.

"May Contigo" es la canalización de su fuerza y el objetivo por el cual ella considera que Dios la dejó en la tierra porque apoyan dando materia prima, lo económico o productos para poder armar comidas, desayunos o cenas que otorgan a los hospitales.

Cabe hacer mención que si se llega a dar un monto económico se hace un recibo deducible.

¿Buscas de ayuda?, comunícate con ella a través del Facebook May Contigo.

