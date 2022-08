Arriesgan la vida cada día por salvar a la comunidad; historias de bomberos

Algunos de los elementos del Cuerpo de Bomberos han cumplido un sueño al ser parte de esa corporación, otros agradecen a la vida poder servir y hacer lo que les gusta, pero todos se dicen orgullosos de desempeñar esa noble labor.

El Día del Bombero, aunque es un festejo, también es un llamado a la conciencia porque pese a todos los servicios que sin descanso brindan estos elementos, las carencias y necesidades no dejan de existir.

Marleni Berenice Rojo García es una de las 7 mujeres del cuerpo de Bomberos de Xalapa; vivió uno de los momentos más difíciles un 6 de enero. Hace tres años, en Día de Reyes, acudió a un servicio en la colonia El Porvenir donde una niña con discapacidad falleció en medio del incendio.

Esa es la situación más difícil que ha vivido hasta ahora en ese cuerpo de auxilio; la alegría de los niños es a su vez, de lo que más disfruta.

Lo que más disfruto son los recorridos cuando vienen los niños de escuelas a visitarte y se emocionan por ver bomberos y muchas veces les impacta el que haya una mujer

Y es que, pese a que le apasiona lo que hace, al inicio era complicado cumplir con su labor porque la mayoría de sus compañeros son hombres y porque hay personas que aún desconfían de su capacidad.

“Ahora se ve el trabajo de hombres y mujeres y también la protección de los mismos compañeros en algunos servicios. A veces entre la población sí había comentarios de ´cómo una mujer iba y atendía fugas de gas y decían pásame un compañero que sepa´ eso les sorprende que una mujer vaya, atienda los servicios de emergencia o les atienda sus fugas de gas”.

Aunque de pequeña nunca pensó ser parte de esta institución, a sus 31 años tiene ya siete trabajando en el cuerpo de Bomberos de Xalapa, después de estar en Ayuda Humanitaria en la Cruz Roja.

Con licenciatura en Criminología y Criminalística se inclinó por el servicio a la población en el combate a incendios, en lo que ha sido apoyada incondicionalmente por sus padres con quienes vive actualmente y a quienes llena de orgullo.

“Ellos ya se acostumbraron a que estoy 24 horas aquí, 24 horas estoy con ellos y me han apoyado mucho, no nos da miedo”.

Marleni asegura que los 22 de agosto, Día del Bombero, se hacen palpables las muestras de cariño de la población pues hay años que llegan personas con obsequios, pasteles y otras expresiones de agradecimiento que les llenan de satisfacción.

Don Luciano brindó ayuda en terremoto de 1985

A sus 77 años, Luciano Tranquilino Gaona Rodríguez tiene 10 años retirado del Cuerpo de Bomberos de Xalapa tras haber ingresado en 1963. De las grandes cosas que le hacen sentirse orgulloso es haber brindado ayuda en el terremoto de 1985 en Ciudad de México y que su nieto José Gamaliel Fernández Gaona, esté siguiendo sus pasos como voluntario actualmente.

“Ahora estoy en el grupo de los bomberos veteranos de los 60 y 70. Para mí ser bombero es un sentimiento que llevamos de servir a la humanidad, a la bella Xalapa que nos vio nacer, es una satisfacción haber servido en varios eventos”.

Luciano recuerda que fue uno de los 22 elementos de la corporación que estuvo por 15 días apoyando a la población y a todas las corporaciones del país que fueron solidarios en la desgracia del sismo del 85.

Asegura que el deseo de servir lo trae en la sangre puesto que su padre fue socorrista de la Cruz Roja y ahora lo llena de felicidad que su nieto sea voluntario en Bomberos.

Aunque este 22 de agosto, es de fiesta y reconocimiento, lamenta que sigan teniendo muchas necesidades.

Expone que las carencias en la corporación son muchas por lo que siempre están requiriendo del apoyo de los distintos sectores de la sociedad pues pareciera que solo se acuerdan de ellos cuando se les necesita.

“Lo único que le puedo decir es que la gente y el gobierno se acuerda cuando nos necesitan, dígase una fuga de gas, un árbol caído, una inundación, una explosión y los incendios ni se diga y no nada más en Xalapa, se sale a carretera, siempre se ha salido a carretera y con el raquítico equipo que tenemos hasta a la gente le da risa ‘ya llegaron’ pero si no tenemos, no nos apoyan. Que sí, a veces, a sus posibilidades cuando se hacen campaña para pedir donativos, sí responde la gente, pero no como quisiéramos”.

Ante ello y al enfatizar que no es reproche, señaló que hace falta crear conciencia de todo el trabajo que diariamente realizan.

La mitad de su vida en los Bomberos

Desde pequeño, Jorge Valdez Acosta admiraba a los bomberos, aunque no imaginó que de grande iba a poder ser parte de ellos, ahora considera que fue como cumplir un sueño el que, a sus 49 años, haya pasado casi la mitad de su vida en la corporación.

Entró como voluntario a sus 16 años y a los 21 entró a trabajar formalmente; ahora se siente afortunado de poder hacer lo que le gusta.

Su familia, su esposa y dos hijas Gloria Estela y Sherlyn Lizeth, son las más orgullosas, aunque la gente se cuestiona si no hay temor de su parte, Jorge asegura que ya están acostumbrados pues ese ha sido su trabajo desde que ellas nacieron.

“Para ellas es normal y están simplemente orgullosas. Yo soñaba con esto, me gustaba mucho. Quise estudiar medicina, pero no me quedé y me casé y ya me quedé aquí”.

Este 22 de agosto participará del festejo en la central de bomberos donde acuden con sus familias y reciben un homenaje.

Si bien se dice agradecido, también llama a la población a tomar conciencia de que todo el equipo de Bomberos es muy costoso y por ello siempre están necesitando de recursos.

“La gente y no sé si los gobiernos también, se imaginan que nada más estamos esperando sentados el incendio y mucha gente también cree que casi no hay incendios, pero no están al tanto y no nada más hacemos eso, sino que atendemos toda clase de peticiones en cuestión de auxilio, desde ir a sacar un tlacuache hasta una rata de una domicilio que la persona tiene atrapada ahí y tienen pavor hasta serpientes, enjambres y fugas de gas que es lo más común, pero también rescates tanto de animales como de personas y accidentes”.

Señala que los camiones y equipos que utilizan se desgastan por lo que requieren de la solidaridad de la ciudadanía.

Este día del Bombero, Jorge solo tiene agradecimiento a la vida y dice que tener este trabajo para él significa brindar ayuda a la humanidad.

“Hace uno lo imposible por ayudar a los ciudadanos y todo lo que esté en las manos de uno, aunque no esté uno equipado, siempre cuando hay algún evento, que vamos en la calle o andamos de descanso, aunque el bombero nunca descansa, siempre vamos a estar dispuestos a ayudar”.