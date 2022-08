Se calientan los ánimos por “Ley Nahle”; ¿qué fue lo que pasó?

La aprobación de la modificación a la Constitución local para reconocer como veracruzanas a las personas no nacidas en la entidad generó un enfrentamiento entre los legisladores y legisladoras del Congreso local.

Dicha aprobación se hizo por la vía “fast-track”, en una sesión extraordinaria, sin respetar el reglamento interno en el turno de participaciones y a menos de una semana de haberse presentado, con un dictamen sin las firmas de todos los integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

En la discusión del dictamen calificativos como hipócritas, faltos de memoria, mezquinos, miserables, inmorales, vende patrias, faltas de sororidad y otras ofensas se generaron entre los integrantes de las bancadas de Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano. En tanto, los representantes del PRI, PVEM y PT decidieron guardar silencio.

Desde la oposición se consideró que dicha aprobación abre paso para que cualquier persona no nacida en Veracruz pueda ocupar un cargo de magistrado, juez, alcalde, diputado local o federal, senador, o titular de cualquier órgano autónomo como el IVAI, la CEDH, el ORFIS e incluso la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se consideró que existió una violación al reglamento interno del Legislativo en el que se determina que la votación de reformas a la carta magna obliga a que sea en un periodo ordinario, es decir entre noviembre y enero o entre mayo y julio; sin embargo, se citó a un periodo extraordinario en receso legislativo.

El diputado del PAN, Miguel Hermida Copado, señaló que la aprobación de dicha iniciativa únicamente evidencia el inicio del proceso electoral en el que Morena pretende imponer a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, como candidata a la gubernatura, pese a no ser veracruzana.

Consideró que la propuesta es un “traje a la medida” y criticó que desde el Congreso local se “desprecie” a los más de 8 millones de veracruzanos, al considerar que ninguno es óptimo para ser candidato a la gubernatura.

Su compañero de bancada, Bingen Rementería Molina, manifestó que desde la bancada de Morena se aplican las prácticas que anteriormente se criticaban, principalmente la de elaborar leyes en beneficio de una persona.

En tanto, el también panista Enrique Cambranis Torres evidenció que los motivos que sostienen a la iniciativa son falsos y se trata de un movimiento enteramente electoral, “su bancada ha promovido la figura de Rocío Nahle constantemente. Ustedes ya están en campaña permanente desde hace meses, basta con ver los anuncios espectaculares”.

Exigió que el trabajo en comisiones no sólo se centre en aspiraciones partidistas, pues muchas iniciativas lúcidas no han encontrado el trato que por ley merecen; omisiones que muestran que el objetivo relacionado con los Derechos Humanos es sólo un pretexto para que una aliada del gobierno estatal actual tenga oportunidad de no cuestionar la ineficiencia del gobierno actual posteriormente.

¿Qué opina Movimiento Ciudadano de Ley Nahle?

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, indicó que la modificación a la Constitución fue impulsada desde Palacio de Gobierno, ya que se usa al Congreso local como una oficina de trámite sin independencia del Ejecutivo.

“Hay mucha prisa por aprobar, aunque el término legal para hacer el cambio es agosto del 2024, se hace vía fast track y sin realizar los trámites o acciones correspondientes conforme a los términos”, expuso.

En su opinión, la aprobación de esta iniciativa es igual al proceso llevado a cabo para aprobar el delito de ultrajes a la autoridad, mismo que en febrero pasado fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Qué dijo Morena sobre aprobación de Ley Nahle?

Al entrar al debate generado, la diputada Magaly Armenta Oliveros, autora de la propuesta, aseveró que la iniciativa no tiene dedicatoria, ni tintes partidistas y mucho menos fue pensada para favorecer a la Secretaria de Energía. “Esta modificación es un reconocimiento para que quienes tiene hijos o están en el estado contribuyen al bienestar social, ellos lo aman tanto o más que los veracruzanos de nacimiento”, expuso.

Además, calificó como un error que su propuesta haya sido denominada “Ley Nahle” cuando el único objetivo es brindar a quienes radican en la entidad las mismas condiciones y oportunidades que tienen quienes nacieron en territorio estatal.

Su compañera de bancada, Eusebia Cortés, se dirigió de manera directa a las representantes de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán, a quien le recriminó su falta de sororidad porque “una feminista no puede apoyar a una mujer y a otra no”. Esto, luego de que ambas criticaran que la modificación a la ley fue hecha a modo.

“Este tema no es como lo están manejando la mayoría de la oposición y mucho menos como lo están manejando ustedes compañeras, lo están etiquetando solamente a una mujer, estamos viendo un tema y se enfrascan en atacar precisamente a la ingeniera Rocío Nahle, este punto que se está por votar no es para beneficiar a una persona, es una ley paras hombres y mujeres, pero tienen la intención de agredir a una persona que ha trabajado por el estado, el país y ha dado resultados”, comentó.