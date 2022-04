Lavan ropa en río y acarrean cubetas; así habitantes sortean el estiaje

Vecinos de la parte alta de la colonia Salvador Díaz Mirón de Banderilla dijeron que llevan más de 20 días sin agua lo que les ha obligado a aprender a cuidarla y racionarla dado que es un problema que enfrentan cada año en esta temporada de estiaje.

En contraste, en la misma colonia, vecinos se dicen afortunados dado que pueden obtener agua para tomar de la Caja de Agua "Palenquillo" en cualquier momento.

Allí, se observa a familias que llegan en "diablitos", carriolas, automóviles o caminando a llenar sus garrafones de agua que consideran "la más limpia", incluso personas que no son de Banderilla sino de algunas colonias de Xalapa.

Te puede interesar: La sequía se extiende; ya daña a una tercera parte de Veracruz

La señora Lidia Arroyo explica que, aunque el servicio de agua en las viviendas no es diario porque hay tandeos, tienen esa Caja de Agua donde pueden tener el líquido para beber y lo más elemental.

“Aquí nunca falta, yo vengo cada tercer día porque le vengo a traer a mi hermana porque se lastimó la pierna, entonces vengo a traer para ella y mi cuñada, pero sí hay señores que vienen a traer y también bastante, me han dicho que vienen señores hasta con su rotoplás en camionetas y como les digo, es que el agua es de todos, todos tenemos derechos, pero esta la ocupamos para tomar y viene mucha gente de Xalapa, de la Revolución y la 21 de marzo”, dijo Lidia.



En la calle Fidel Cruz, de la misma colonia, hay cerca de 10 familias que desde hace 15 días no tienen el vital líquido y para poder llenar sus garrafones deben bajar y subir una pendiente, “dicen que cae, pero a nosotros no nos toca, supuestamente se pasa derecho el agua hacia abajo por una cuestión de tuberías”, apuntó Elvira Rodríguez.

Así, explica que tienen que acarrear diariamente agua al “pocito” (caja de agua) en garrafones que tienen que llevar cargando o en diablitos. “Esto para lavar trastes o para lo que sea necesario, esto nos pasa cada vez que hay sequía, pasamos hasta 15 días sin agua”, agrega Elvira.

Refiere que, aunque ya se ha dado a conocer el problema al gobierno municipal de Banderilla, al momento no han tenido soluciones. “Nosotros tenemos almacenado un poquito, cuando cayó guardé agüita, tengo poca, pero tengo la que guardo en cubetas, garrafones, todo eso y la voy midiendo de a poquito”, agregó doña Justina.

Esto es para lavar trastes o para lo que sea necesario, esto nos pasa cada vez que hay sequía

Señala que en su caso son cuatro personas las que viven en una misma vivienda y pagan cerca de 130 pesos al mes, porque tratan de gastar lo menos. “Pero, aunque paguemos en este tiempo no hay agua, desgraciadamente así es. De hecho, ya se está viendo eso de tener pipas porque sí somos varias familias afectadas”.

Muy cerca del “Palenquillo" está el río Sedeño, allí se observó a dos mujeres que aprovechan el afluente para lavar su ropa. Ese cuerpo de agua, ha sufrido de distintas formas de contaminación, pero en estas fechas de estiaje, es aprovechado por algunas familias.

Recientemente la Comisión Municipal de Agua Potable (CMAP) de Banderilla hizo un llamado a la reflexión a toda la población para hacer un uso racional y consciente del vital líquido.

Local Tandeos en Xalapa 2022: fechas y la lista de colonias que no tendrán servicio de agua potable

Explica que el estiaje ya comenzó y que es la temporada o periodo donde la disponibilidad de agua y lluvias está por debajo del promedio anual esperado en una región o cuenca hidrológica. Detalla que esta Comisión Municipal hace un llamado a la reflexión a toda la población para hacer un uso racional y consciente del vital líquido por lo que invita a la ciudadanía a implementar algunas acciones urgentes.

Revisar frecuentemente el sanitario, tinaco y cisterna, los flotadores, sapo, llaves y tubería para prevenir o reparar fugas, así como reportar la fuga de agua a los teléfonos de la Comisión como el 2288 110 234 y atención las 24 horas al 2281 634 008.

A lavar las manos, cerrar las llaves o grifos mientras te enjabonas; tomar un baño al día máximo de 5 minutos y cerrar las llaves mientras te enjabonas; no dejar ir el agua que sale de la regadera recolecta en cubetas para otros usos y reutilizar el agua con la que se lava la ropa.