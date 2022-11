¿Te despidieron de forma injustificada? Hay desconfianza en justicia laboral

A un año de la implementación de la reforma laboral en Veracruz, el 20 por ciento de los casos no se resuelve de manera conciliatoria y aún hay desconfianza en el nuevo modelo de justicia, admite Diana Estela Aróstegui Carballo, titular del Centro de Conciliación Laboral de Veracruz.

En entrevista con motivo del Primer Congreso Nacional de Conciliación Laboral, efectuado en Xalapa, menciona que lo que más falta en Veracruz es el conocimiento del modelo vigente. Considera que las consecuencias de los antecedentes y las costumbres del modelo antiguo se hacen presentes mediante la desconfianza y las dudas por parte de la clase trabajadora.

“Todavía hay cierta inseguridad en creer que las propuestas y el servicio son honestos y apegados a la legalidad. El servicio es totalmente gratuito y cuando nosotros damos una propuesta al trabajador es porque está basada realmente en los derechos que le corresponden conforme a la Ley Federal del Trabajo”, asegura.

La funcionaria indica que del 3 de noviembre de 2021 a la fecha, ocho de cada diez conflictos laborales que han llegado al CECOL se resuelven, lo que representa 404 millones 892 mil 442 pesos pagados en beneficio de los trabajadores.

Entre los conflictos más recurrentes nombra los despidos injustificados y la falta de pago de finiquito; en general, expone que han brindado 10 mil 547 asesorías jurídicas y que contabilizan poco más de 17 mil solicitudes de conciliación y 20 mil 437 audiencias conciliatorias.

En el nuevo modelo de justicia laboral apunta que en conflictos colectivos hubo 10 emplazamientos a huelgas, seis por revisión salarial y contractual y cuatro solo por revisión salarial; “todos se resolvieron por la vía conciliatoria”.

¿Qué hace el Centro de Conciliación?

Expresa que el Centro de Conciliación se basa en el mecanismo de la cultura de la paz, mediante el diálogo entre trabajador y patrón; en ese sentido, opina que la entidad sí está consolidando esta cultura en materia laboral. “Se está logrando la cultura de paz porque la gran mayoría no necesita de juzgados para poder llegar a acuerdos exitosos; de manera voluntaria hay propuestas cuya base es el acuerdo justo y equitativo”.

En cuanto a cuáles son las multas que el Centro impone a los patrones que incumplen con los citatorios para las sesiones de conciliación, explica que la Ley Federal del Trabajo establece de 50 a 100 UMAS por incomparecencia.

Diana Estela Aróstegui Carballo llama a trabajadores y empresas a conocer el nuevo modelo de justicia y comprobar que el éxito está basado en acuerdos justos y equitativos entre quienes tienen el conflicto.

Apunta que la fase de conciliación es obligatoria y en caso de no resolverse el problema se expide el acta de no conciliación para recurrir a los juzgados laborales. Indica que actualmente Veracruz está en el cuarto lugar nacional en porcentaje de conciliación y enfatiza que están en funcionamiento once delegaciones regionales laborales.